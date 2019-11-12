В Україні заборонили популярний сироп від кашлю Флавамед

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В Україні заборонили Флавамед – заборона ліків
Заборона ліків в Україні / diagnoz.in.ua

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії розчину від кашлю "Флавамед".

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу Флавамед, розчин від кашлю 15 мл/5 мл по 60 мл або 100 мл у флаконах № 1 з мірною ложкою. Цей препарат виробляє компанія "Берлін-Хемі АГ" у Німеччині (реєстраційне посвідчення № UA/3591/01/01).

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Текст розпорядження про заборону Флавамеду в Україні:

Чому заборонили?

На Флавамед встановили постійну заборону через те, що деякі серії цього препарату не відповідали одному з зазначених показників – "Домішки Е"

Цей розчин є муколітичним засобом та застосовується для терапії при гострих і хронічних бронхопульмональних захворюваннях, пов’язаних з порушеннями бронхіальної секреції. Він активує секрецію рідини, полегшує виведення слизу та зменшує кашель.


В Україні заборонили розчин від кашлю Флавамед

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Теги: Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Ліки
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