В Україні заборонили популярний сироп від кашлю Флавамед

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії розчину від кашлю "Флавамед".

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу Флавамед, розчин від кашлю 15 мл/5 мл по 60 мл або 100 мл у флаконах № 1 з мірною ложкою. Цей препарат виробляє компанія "Берлін-Хемі АГ" у Німеччині (реєстраційне посвідчення № UA/3591/01/01).

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Текст розпорядження про заборону Флавамеду в Україні:

Чому заборонили?

На Флавамед встановили постійну заборону через те, що деякі серії цього препарату не відповідали одному з зазначених показників – "Домішки Е".

Цей розчин є муколітичним засобом та застосовується для терапії при гострих і хронічних бронхопульмональних захворюваннях, пов’язаних з порушеннями бронхіальної секреції. Він активує секрецію рідини, полегшує виведення слизу та зменшує кашель.



В Україні заборонили розчин від кашлю Флавамед

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