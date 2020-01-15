24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Флірт з колегами на роботі знижує рівень стресу: дослідження

143 Читать новость на русском
Флірт з колегами на роботі знижує рівень стресу / Unsplash

Вчені з США, Канади та Нідерландів наголошують у новому дослідженні, що флірт і жарти між колегами на роботі допомагають знизити рівень стресу.

У дослідженні, яке опубліковане на Science Direct, йдеться про соціальну взаємодію між двома або більше працівниками, коли отримана від інших інформація може мати сексуальний вміст, який не сприймається як принизливий. Прикладом цього є компліменти щодо зовнішності, випадковий дотик, кокетливий контакт очима, або жарт.

Читайте також: В якому віці людина відчуває себе найбільш нещасною

Варто зазначити, що така поведінка не обумовлена романтичним інтересом, а, як правило, інстинктивна. Між колегами ненав'язливий флірт і жартівлива поведінка часто покращують атмосферу в офісі, а суворі заборони, до прикладу дивитися одне на одного довше п'яти секунд, створюють стрес. На думку дослідників, така поведінка немає нічого спільного з харасметом, однак між керівництвом і підлеглими цього краще уникнути.

В експерименті близько 1400 людей розглянули різні ситуації на робочому місці та повідомили, як вони на це відреагували б. У результаті більшість учасників дослідження зізналися, що знаки уваги часто покращують настрій і підвищують самооцінку. 

Флірт з колегами на роботі знижує рівень стресу
Флірт з колегами на роботі знижує рівень стресу / Unsplash

Які продукти містять білок: список
сьогодні
15952
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1014
14 січня 17:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 14280
14 січня 16:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 14536
14 січня 08:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 6518
13 січня 22:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 33990
Новини
Більше новин
Залиште відгук