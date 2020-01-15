Флірт з колегами на роботі знижує рівень стресу: дослідження

Вчені з США, Канади та Нідерландів наголошують у новому дослідженні, що флірт і жарти між колегами на роботі допомагають знизити рівень стресу.

У дослідженні, яке опубліковане на Science Direct, йдеться про соціальну взаємодію між двома або більше працівниками, коли отримана від інших інформація може мати сексуальний вміст, який не сприймається як принизливий. Прикладом цього є компліменти щодо зовнішності, випадковий дотик, кокетливий контакт очима, або жарт.

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Варто зазначити, що така поведінка не обумовлена романтичним інтересом, а, як правило, інстинктивна. Між колегами ненав'язливий флірт і жартівлива поведінка часто покращують атмосферу в офісі, а суворі заборони, до прикладу дивитися одне на одного довше п'яти секунд, створюють стрес. На думку дослідників, така поведінка немає нічого спільного з харасметом, однак між керівництвом і підлеглими цього краще уникнути.

В експерименті близько 1400 людей розглянули різні ситуації на робочому місці та повідомили, як вони на це відреагували б. У результаті більшість учасників дослідження зізналися, що знаки уваги часто покращують настрій і підвищують самооцінку.



Флірт з колегами на роботі знижує рівень стресу / Unsplash