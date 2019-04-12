Флуконазол: інструкція застосування

Флуконазол – досить популярний протигрибковий препарат з групи триазолів синтетичного виробництва. Його використовують для ефективного і швидкого лікування кандидозу, а також деяких інших мікозів.

Склад і форма випуску

Препарат випускається у твердих капсулах циліндричної форми.

У капсулах відрізняється вміст ключової діючої речовини – флуконазолу. Є варіанти, де міститься 50, 100 і 150 мг.

Серед допоміжних речовин використовуються: лактоза, магнію стеарат, моногідрат крохмаль картопляний; кремнію діоксид колоїдний.

Оболонка кожної капсули складається з таких компонентів: желатину, титану діоксиду (Е 171), індиго-блакитного (Е 132).

Фармакологічні властивості

Флуконазол пригнічує грибковий 14-альфа-ланостерол-деметилювання, що є ключовим етапом біосинтезу мікозного ергостеролу. В результаті мембрана грибкової клітини втрачає ергостерол і відгукується на протигрибкову активність препарату.

Флуконазол демонструє ефективну протигрибкову активність щодо різних видів Candida, які зустрічаються найчастіше.

Винятком є C.krusei: цей гриб має резистентність до даного препарату.

Крім того, діюча речовина ліків демонструє активність проти Cryptococcus neoformans і Cryptococcus gattii. Також препарат ефективний проти ендемічних пліснявих грибів, серед яких: Blastomices dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis.

Згідно з дослідженнями, застосування протягом 28 днів Флуконазолу (50 мг на добу) ніяк не впливає на рівень тестостерону у чоловіків. Також цей препарат не позначається на рівні ендогенних стероїдів в організмі жінок.

Флуконазол добре всмоктується. Максимальна концентрація в організмі досягається через максимум 1,5 години після прийому ліків. Концентрація Флуконазола в плазмі крові повністю пропорційна прийнятій дозі ліків. Рівноважна концентрація в 90% досягається вже на другий день прийому.

Зв'язування з білками плазми крові досить низьке – всього 11-12%.

Препарат добре проникає в рідини організму. Його рівень у слині та мокротинні подібний концентрації Флуконазолу в плазмі крові. Що стосується шкіри, то найбільше ці ліки накопичується в роговому шарі.

Для Флуконазолу характерна незначна метаболізація – тільки 11% виводиться з сечею.

Період напіввиведення цих ліків становить близько 30 годин. Велика частина Флуконазолу виводиться нирками. Такий тривалий період напіввиведення дозволяє разово застосовувати його при вагінальному кандидозі або використовувати лише раз на тиждень при наявності інших хвороб.

У пацієнтів, що мають важку ниркову недостатність, період напіввиведення становить до 98 годин, тому таким хворим слід зменшити дозу Флуконазолу.

Що стосується пацієнтів похилого віку, то у них період напіввиведення даного препарату в середньому становить 46,2 години.

Показання

Препарат призначають для лікування таких захворювань:

криптококовий менінгіт;

кандидоз будь-яких слизових оболонок;

кокцідіоідоз;

атрофічний кандидоз у хронічній формі через використання зубних протезів, якщо місцеві стоматологічні засоби виявилися неефективними;

вагінальний кандидоз, коли місцеве лікування вже не доцільне;

дерматомікози (мікоз стоп, шкіри та ін.)

кандидозний баланіт, коли місцева терапія виявилася не доцільною;

інвазивний кандидоз;

дерматофітний оніхомікоз, якщо інші лікарські засоби виявилися неефективними.

Також Флуконазол може застосовуватися як профілактичний засіб при:

рецидивах криптококового менінгіту, коли у пацієнтів є високий ризик його розвитку;

рецидивах кандидозу у пацієнтів з ВІЛ, які мають підвищений ризик його розвитку;

зниженні частоти рецидивів вагінального кандидозу (від 4 і більше випадків на рік)

тривалої нейтропенії (коли використовується хіміотерапія при злоякісних захворюваннях крові або була проведена трансплантація стовбурових клітин).

Дітям призначають цей препарат, коли вони можуть безпечно його проковтнути, тобто з 5 років. Показання для застосування Флуконазолу аналогічні.

Протипоказання

Протипоказанням для лікування Флуконазолом є гіперчутливість до діючої речовини (флуконазолу) та інших допоміжних речовин препарату.

Важливо обережно застосовувати препарат людям з нирковою недостатністю, схильністю до алергій, порушеннями серцевого ритму і електролітного балансу, печінковою дисфункцією і підвищеною чутливістю до ацетилсаліцилової кислоти.

Передозування

При передозуванні Флуконазолом повідомлялося про появу у пацієнтів галюцинацій нарівні з параноїдальною поведінкою.

Перша допомога: промивання шлунка. Терапія має симптоматичний характер.

Флуконазол виводиться з сечею; прискорити виведення препарату може форсований діурез. Сеанс гемодіалізу протягом 3 годин допомагає знизити рівень даного препарату в плазмі крові в середньому на 50%.

Побічні реакції

Найбільш часті побічні реакції від прийому Флуконазола:

головний біль;

нудота;

діарея;

блювота;

хворобливі відчуття в черевній порожнині;

висип;

підвищення вмісту аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази й лужної фосфатази крові.

Прийом даного препарату може обернутися такими побічними явищами з боку кровоносної системи, як: анемія, агранулоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія.

Його вживання для імунної системи організму іноді загрожує анафілаксією.

Також можливі метаболічні порушення, серед яких: зниження апетиту, гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, гіпокаліємія.

Деяких пацієнтів турбують такі психічні порушення, як: безсоння, сонливість.

Що стосується нервової системи, то були зафіксовані скарги пацієнтів на: головний біль, судоми, запаморочення, тремор, парестезії, порушення смаку.

З боку органів слуху помічений такий побічний ефект, як вертиго.

Завдяки дослідженням зафіксовано негативний вплив препарату і на серцево-судинну систему, може виникати пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу "пірует", а також подовження інтервалу QT.

Не оминули побічні ефекти від Флуконазолу і шлунково-кишковий тракт. Пацієнти скаржаться на: сухість у роті, нудоту, діарею, блювоту, запор, болі в животі, метеоризм, диспепсію.

Гепатобіліарна система може зреагувати підвищенням рівня аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази Білірубіну. Також можливі: холестаз, жовтяниця, печінкова недостатність, гепатоцелюлярний некроз, гепатити.

Що стосується шкіри, то може з'являтися: висип, свербіж, дерматит, кропив'янка, набряк обличчя, алопеція, ексфоліативний дерматит. Крім того, траплялися скарги на підвищене потовиділення, токсичний епідермальний некроліз, генералізований екзантематозний пустульоз в гострій формі, ангіоневротичний набряк.

Для кістково-м'язової системи прийом Флуконазолу іноді загрожує міалгією.

Також пацієнти неодноразово відзначали такі загальні розлади: підвищену стомлюваність, нездужання, астенія, підвищення температури.

У дітей частоту і характер побічних реакцій в процесі проведених клінічних досліджень можна порівняти з дорослими людьми.

Спосіб застосування та дози

Добова доза Флуконазолу безпосередньо залежить від тяжкості грибкової інфекції і її виду. Але для більшості випадків, пов'язаних з вагінальним кандидозом, вистачає разового застосування цього препарату.

Якщо необхідно багаторазове застосування Флуконазолу, то треба його використовувати до повного зникнення як клінічних, так і лабораторних проявів активності мікозів. Недостатня тривалість прийому в такому випадку може привести до відновлення хвороби.

При лікуванні криптококових інфекцій в перший день рекомендується прийняти 400 мг пpепарату, а потім прийом повинен становити 200-400 мг 1 pаз у день.

Флуконазол приймають внутрішньо, ковтати капсули треба цілими. Прийом цих ліків не треба супроводжувати їжею, ефективність всмоктування від цього не залежить.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Протипоказано застосування Флуконазолу та таких лікарських засобів, як:

Цизаприд – можливі побічні реакції з боку серцевої системи, є ризик виникнення пароксизмальної шлуночкової тахікардії типу "пірует";

Терфенадин – одночасний прийом цього препарату та Флуконазолу у дозі від 400 мг/добу і вище загрожує розвитком тяжких серцевих аритмій. При застосуванні Флуконазолу у менших дозах важливо ретельно стежити за станом пацієнта;

Астемізол – зменьшує кліренс та спричиняє подовження інтервалу QT, а інколи – пароксизмальну шлуночкову тахікардію типу "пірует";

Пімозид та хінідин – сумісне застосування може призводити до пригнічення виведення ліків з організму, що може спричиняти подовження інтервалу QT та інколи призводити до розвитку пароксизмальної шлуночкової тахікардії типу "пірует";

Еритроміцин – підвищується ризик розвитку кардіотоксичності, може призвести до раптової серцевої смерті;

Аміодарон – можливе пригнічення метаболізму Аміодарону та значне подовження інтервалу QT;

Галофантрин – підвищується ризик розвитку кардіотоксичності й раптової серцевої смерті.

Умови зберігання

Зазвичай термін зберігання становить 2 роки. Виробник рекомендує зберігати Флуконазол при температурі не вище ніж 25°С в недоступному для дітей місці.

Ціна

Ціна на Флуконазол коливається від 10 гривень за 1 капсулу, до 100 гривень за 10 капсул.