Фобії у сексі: що робити та як побороти

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Сексуальні фобії
Сексуальні фобії / pixabay.com

Психотерапія є єдиним способом лікування від фобій, в тому числі сексуального характеру.

Найбільш ефективний метод – занурення в фобічну травматичну ситуацію, коли в уяві пацієнт виникає картина, що викликає страх, розповів сексолог Олексій Вілков.

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Як підготуватися до сеансу?

Спочатку потрібно поставити мету: навіщо позбавлятися від неврозу? Усвідомити його абсурдність, перерахувати обмеження і наслідки фобій в особистісному і соціальному плані, щоб створити потужну мотивацію. В процесі психотерапії відбувається робота з мисленням, пошуком і порятунок від автоматичних негативних думок, які запускають фобічні переживання.

Як позбутися страху?

Пацієнт вербалізує картину, сприймаючи ситуацію всіма органами відчуттів. Він описує деталі й свій стан. Звичайно, до техніки потрібно відповідним чином підготуватися. Спочатку необхідно досягти розслабленого стану, і тільки потім уявляти небезпечну ситуацію.

Щоб побороти фобію потрібно усвідомити як вона впливає на ваше життя
Щоб побороти фобію, потрібно усвідомити як вона впливає на ваше життя

Якщо страх великий, то за допомогою психотерапевта пацієнт знову повертається в реальність, і потім знову досягає розслаблення. Потрібно зустрітися зі страхом. Важливо перемогти фобію не ховаючись та не пригнічуючи емоції.

Вправа повторюється неодноразово до досягнення позитивного ефекту, коли ситуація, що травмує сприймається спокійно і холоднокровно.

Якщо страх заснований на реальних подіях, то корисно програвання його в реальній ситуації після тренування в уяві. Так лікуються боязнь публічних виступів, замкнутих просторів та перельотів.

Ізольовані та екзотичні страхи при аналізі є проявом загальної тривоги й внутрішніх конфліктів. Розібравшись та змінивши спосіб мислення, людина інакше оцінює реальність, а фобії втрачають актуальність, і приходить звільнення. Спочатку потрібно визначити травмуючий момент, усвідомити його шкідливий вплив, відчути й логічно опрацювати. У лікуванні фобій вам знадобиться терпіння і сила волі.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Психологія Секс
Джерело: Здоров'я 24
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