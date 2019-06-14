Фобії у сексі: що робити та як побороти

Психотерапія є єдиним способом лікування від фобій, в тому числі сексуального характеру.

Найбільш ефективний метод – занурення в фобічну травматичну ситуацію, коли в уяві пацієнт виникає картина, що викликає страх, розповів сексолог Олексій Вілков.

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Як підготуватися до сеансу?

Спочатку потрібно поставити мету: навіщо позбавлятися від неврозу? Усвідомити його абсурдність, перерахувати обмеження і наслідки фобій в особистісному і соціальному плані, щоб створити потужну мотивацію. В процесі психотерапії відбувається робота з мисленням, пошуком і порятунок від автоматичних негативних думок, які запускають фобічні переживання.

Як позбутися страху?

Пацієнт вербалізує картину, сприймаючи ситуацію всіма органами відчуттів. Він описує деталі й свій стан. Звичайно, до техніки потрібно відповідним чином підготуватися. Спочатку необхідно досягти розслабленого стану, і тільки потім уявляти небезпечну ситуацію.



Щоб побороти фобію, потрібно усвідомити як вона впливає на ваше життя

Якщо страх великий, то за допомогою психотерапевта пацієнт знову повертається в реальність, і потім знову досягає розслаблення. Потрібно зустрітися зі страхом. Важливо перемогти фобію не ховаючись та не пригнічуючи емоції.

Вправа повторюється неодноразово до досягнення позитивного ефекту, коли ситуація, що травмує сприймається спокійно і холоднокровно.

Якщо страх заснований на реальних подіях, то корисно програвання його в реальній ситуації після тренування в уяві. Так лікуються боязнь публічних виступів, замкнутих просторів та перельотів.

Ізольовані та екзотичні страхи при аналізі є проявом загальної тривоги й внутрішніх конфліктів. Розібравшись та змінивши спосіб мислення, людина інакше оцінює реальність, а фобії втрачають актуальність, і приходить звільнення. Спочатку потрібно визначити травмуючий момент, усвідомити його шкідливий вплив, відчути й логічно опрацювати. У лікуванні фобій вам знадобиться терпіння і сила волі.

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