Фонд Білла Гейтса пожертвує 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Благодійний фонд засновника Microsoft Білла Гейтса виділить 100 мільйонів доларів на боротьбу з новим видом коронавірусу з Китаю, який забрав життя 724 людей.

Про це повідомила пресслужба благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс.

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Фінансування допоможе посилити заходи з виявлення, ізоляції та лікування нового виду коронавірусу, захищати групи ризику і розробляти вакцини та діагностику.

Гроші будуть передані міжнародним організаціям, серед яких Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). 60 мільйонів з цієї суми витратять на розробку і тестування вакцини. 20 мільйонів – на лікування хворих та їх ізоляцію, а ще 20 мільйонів виділені на захист населення в Африці і Південній Азії.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 8 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 724 людей. Загальна кількість інфікованих – 34 909 особа по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.