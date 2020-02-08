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Фонд Білла Гейтса пожертвує 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

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Фонд Білла Гейтса пожертвує 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом / Фото з відкритих джерел

Благодійний фонд засновника Microsoft Білла Гейтса виділить 100 мільйонів доларів на боротьбу з новим видом коронавірусу з Китаю, який забрав життя 724 людей.

Про це повідомила пресслужба благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс.

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Фінансування допоможе посилити заходи з виявлення, ізоляції та лікування нового виду коронавірусу, захищати групи ризику і розробляти вакцини та діагностику.

Гроші будуть передані міжнародним організаціям, серед яких Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). 60 мільйонів з цієї суми витратять на розробку і тестування вакцини. 20  мільйонів –  на лікування хворих та їх ізоляцію, а ще 20 мільйонів виділені на захист населення в Африці і Південній Азії.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 8 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 724 людей. Загальна кількість інфікованих – 34 909 особа по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Білл Гейтс ВООЗ
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