Формула успіху: всього 4 ключових фактори

Успіх – мета багатьох, а тому популярності набувають тренінги, книги з покроковими інструкціями, які обіцяють успіх. Хтось вважає, що успіх це випадковість, а хтось переконує що закономірність. Вчені пояснили, що визначає успіх.

Вчені з Пенсильванського університету переконують, що успіх – це таки поєднання закономірних чинників.

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Аби визначити, яких саме чинників, вчені провели експеримент, для цього вони впродовж 12 років вивчали дані понад 11 тисяч кадетів Військової академії США.

Виявилось, що успішні люди мають відповідні риси характеру.

Ключові риси характеру успішних людей

Твердість характеру – в цю категорію вчені віднесли такі якості, як послідовність, наполегливість у досягненні мети.

Інтелект – він був визначальним фактором.

Фізичні здібності та рішучість – є ключовими факторами в довгостроковій перспективі.

Що ще треба для успіху

Успіх завжди знаходиться у ланцюжку дій, він ніколи не виявляється сам по собі, не є самоціллю.

Стабільний життєвий успіх можливий лише при балансі зовнішніх і внутрішніх факторів і починаємо ми, природно, зі зміни того, що найбільше нам доступне, тобто з нас самих.

Для цього потрібно всього лиш знати себе.

Самосвідомість людини формується в процесі її повсякденного спілкування з природою, іншими людьми, із суспільством, через пізнання яких вона приходить до розуміння самої себе.

Це допомагає людині усвідомити свою ідентичність, стійкість, цілісність.