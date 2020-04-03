Коронавірус у Франції: кількість жертв зростає

У Франції суттєво збільшилася кількість летальних випадків через коронавірус. Так, за останню добу у Франції померла 471 людина, а у загальній статистиці число підстрибнуло до 5 387.

Кількість смертей в статистиці збільшилася через включення до підрахунку літніх людей з "будинків відпочинку".

Читайте також Епідемія в Італії досягла піку: існує ризик другої хвилі захворювання

Це підтвердив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон.

Крім того, у так званих у Франції "будинках відпочинку" для літніх людей підтвердили 14638 випадків захворювання COVID-19.

У Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусу, з них 6399 у реанімації.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.