Коронавірус у Франції: кількість жертв зростає
У Франції суттєво збільшилася кількість летальних випадків через коронавірус. Так, за останню добу у Франції померла 471 людина, а у загальній статистиці число підстрибнуло до 5 387.
Кількість смертей в статистиці збільшилася через включення до підрахунку літніх людей з "будинків відпочинку".
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Це підтвердив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон.
Крім того, у так званих у Франції "будинках відпочинку" для літніх людей підтвердили 14638 випадків захворювання COVID-19.
У Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусу, з них 6399 у реанімації.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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