24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Коронавірус у Франції: кількість жертв зростає

- Читать новость на русском
Коронавірус у Франції: кількість жертв зростає / Getty Images

У Франції суттєво збільшилася кількість летальних випадків через коронавірус. Так, за останню добу у Франції померла 471 людина, а у загальній статистиці число підстрибнуло до 5 387.

Кількість смертей в статистиці збільшилася через включення до підрахунку літніх людей з "будинків відпочинку".

Читайте також Епідемія в Італії досягла піку: існує ризик другої хвилі захворювання

Це підтвердив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон.

Крім того, у так званих у Франції "будинках відпочинку" для літніх людей підтвердили 14638 випадків захворювання COVID-19.

У Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусу, з них 6399 у реанімації.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Франції Здоров'я Здорове життя
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Інтернет 368174
сьогодні , 10:28 Ляшко вибачився за неправдиву інформацію про кількість хворих в Китаї
Лікування 50374
сьогодні , 11:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: фінальні 7 і 8 серії
Кіно 43485
сьогодні , 08:38 Коронавірус у США: за добу захворіли 30 тисяч людей
Лікування 14705
сьогодні , 11:16 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла
Лікування 16765
сьогодні , 11:00 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 4100 хворих
Лікування 145194
сьогодні , 09:45 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 24194
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил
Новини України 30375
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук