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Франція посилила карантин через коронавірус жорсткими заборонами

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Франція посилила карантин через коронавірус жорсткими заборонами / Фотобанк 24 каналу

Франція оголосила про нові обмеження та введення штрафів для своїх громадян через поширення коронавірусу Covid-19 в країні.

Про це пише французьке видання The Local. Нові обмеження оголосив прем'єр-міністр Едуар Філіп.

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Починаючи з вівторка, 24 березня, пробіжки на відстань в радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання заборонені. Виходити на вулицю для заняття спорту можна лише один раз на день і не більше, ніж на годину.

Також було прийнято рішення про закриття ринків просто неба, які працювали у Франції до сьогодні.

Порушення правил карантину у Франції карається штрафом у розмірі 135 євро та 1500 євро у разі повторного ігнорування обмежень протягом 15 днів, а у випадку чотирьох порушень протягом 30 днів доведеться сплатити 3700 євро або потрапити у в'язницю максимум на 6 місяців.

Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Новини Франції Здорове життя
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