Франція вийшла на 4 місце за кількістю смертей через COVID-19 у світі

Через коронавірус у Франції за добу 1 квітня померли понад пів тисячі людей. Після Італії, США та Іспанії саме Франція стала четвертою країною у світі, де кількість смертей від COVID-19 перевищила 4 тисячі.

За даними МОЗ Франції та worldometers, у країні кількість жертв коронавірусу станом на початок доби 2 квітня становить 4032 людини. Лише протягом минулої доби померли 509 людей.

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Коронавірус у Франції: що відбувається

Станом на початок 2 квітня кількість інфікованих людей становить до 56 989.

4032 людини померли.

У важкому стані ще 6017.

Одужали 10 935 людей

Хворі на COVID-19 за віком:

34% людей, які перебувають у лікарнях – молодші за 60 років,

60% – від 60 до 80 років.

Менш за 100 пацієнтів мають 30 років і менше.

Франція зараз на четвертому місці у світі серед країн, у яких кількість смертельних випадків від коронавірусу перевищила 4 тисячі. Чільна трійка: Італія – понад 13 тисяч, Іспанія – понад 9 тисяч, США – понад 5 тисяч.

Режим ізоляції у Франції, нагадаємо, діє з 17 березня: людям заборонили виходити з дому, хіба на роботу, у магазини за товарами першої необхідності чи щоб піти до лікарні.



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