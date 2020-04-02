Франція вийшла на 4 місце за кількістю смертей через COVID-19 у світі
Через коронавірус у Франції за добу 1 квітня померли понад пів тисячі людей. Після Італії, США та Іспанії саме Франція стала четвертою країною у світі, де кількість смертей від COVID-19 перевищила 4 тисячі.
За даними МОЗ Франції та worldometers, у країні кількість жертв коронавірусу станом на початок доби 2 квітня становить 4032 людини. Лише протягом минулої доби померли 509 людей.
Зверніть увагу У Франції протестують ліки проти коронавірусу, зроблені з крові морських черв'яків
Коронавірус у Франції: що відбувається
- Станом на початок 2 квітня кількість інфікованих людей становить до 56 989.
- 4032 людини померли.
- У важкому стані ще 6017.
- Одужали 10 935 людей
Хворі на COVID-19 за віком:
- 34% людей, які перебувають у лікарнях – молодші за 60 років,
- 60% – від 60 до 80 років.
- Менш за 100 пацієнтів мають 30 років і менше.
Франція зараз на четвертому місці у світі серед країн, у яких кількість смертельних випадків від коронавірусу перевищила 4 тисячі. Чільна трійка: Італія – понад 13 тисяч, Іспанія – понад 9 тисяч, США – понад 5 тисяч.
Режим ізоляції у Франції, нагадаємо, діє з 17 березня: людям заборонили виходити з дому, хіба на роботу, у магазини за товарами першої необхідності чи щоб піти до лікарні.
У ці країни не варто їхати, поки у світі лютує пандемія COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Ситуація на судні El Venizelos критична: що відбувається на лайнері – відео1 квітня , 19:28
-
Імунітет до коронавірусу: жителі однієї провінції Італії зовсім не хворіють на COVID-191 квітня , 17:50
-
У пологовому в Івано-Франківську померла друга жінка: подробиці1 квітня , 20:30
-
В Україні посилюють карантинні заходи: перелік обмежень1 квітня , 16:54
-
На Рівненщині виявили нові 4 випадки зараження коронавірусом1 квітня , 21:11
-
Піку епідемії під час карантину бути не може, – вірусолог1 квітня , 18:01