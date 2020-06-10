У Франції зіткнулися з надлишком багаторазових захисних масок, а виробники не встигають їх продавати.

У джерелі йдеться, що на сьогодні на складах французьких виробників накопичилося близько 40 мільйонів непроданих захисних масок. Про це повідомляє видання Le Monde.

Читайте також Тести на COVID-19 в Україні: чому кількість зменшується і чи означає це спад пандемії

На початку пандемії коронавірусної інфекції у Європі виробники тканин і кравці Франції об'єдналися в платформу "Загальна експертиза", щоб налагодити масове виробництво масок на прохання держави.

Лише за кілька тижнів виробництво у Франції виросло з 50 000 одиниць на день до 3-4 мільйонів. У пік пандемії в країні виробляли близько 25 мільйонів масок за тиждень.

Наразі виробники масок просять державу включити їх товар в державний резерв.

Додамо, що станом на 10 червня у Франції підтверджено 155 156 випадків зараження коронавірусом, 29 тисяч людей померли, одужали – 71 832.