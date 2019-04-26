"Фуфломіцини": як визначити, що ліки неефективні

Через просту процедуру реєстрації, Україну заполонили ліки з недоведеною ефективністю.

Але навіть це не виправдовує лікарів, які виписують такі препарати своїм пацієнтам, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Основна мета фармацевтичних компаній – це прибуток. Але якщо препарат комусь нашкодить – у них з'являться проблеми. Якщо зробити препарат, який ні на що не впливатиме, а просто буде виходити з кишечника природним чином – у нього побічних ефектів не буде.

Запам'ятайте, "фуфломіціни" практично ніколи не мають побічних ефектів. Кожен дієвий препарат (наприклад, який знижує тиск) неминуче впливає на метаболізм, щоб якось його змінити. Без цього неможливо знизити тиск.

Отже, якщо він вбудовується, то це неминуче спричинить ймовірність розвитку побічних ефектів. Але навіть такі ліки переважно мають побічний ефект – алергію. Її ставлять майже завжди, тому на неї не варто звертати увагу.

Наступного разу відкривайте інструкцію і дивіться: якщо з побічних ефектів тільки алергія, кропив'янка тощо – 99%, що перед вами препарати, які не лікують.

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