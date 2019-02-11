Гармонійні стосунки: чому не варто бути "половинкою"

1470 Читать новость на русском
Чому небезпечно вважати себе другою половинкою партнера
Чому небезпечно вважати себе другою половинкою партнера / Фото з відкритих джерел

Від закоханих пар часто можна почути фрази "ми одне ціле", "у нас – одне серце на двох" тощо. Проте, психологи застерігають, що в здорових та гармонійних стосунках кожен партнер має бути самодостатньою особистістю, а не "частинкою" іншого.

Як зауважила гештальт-терапевт Наталя Ярош та психологи Олеся Тихоненко й Ірина Музичук, вважати себе половинкою партнера — не завжди добре, пише "Експрес".

Читайте також: Як зберегти стосунки і не терпіти те, що не подобається

"Зазвичай взаємини починаються з конфлюенції (злиття), закохані вважають себе одним цілим, адже у них спільні бажання та інтереси. Коли етап романтики минає, партнери починають підсвідомо ідентифікувати себе як окрему особистість. І якщо двоє самодостатні люди, але при цьому не втрачають інтересу одне до одного, стосунки стають здоровими, зрілими й гармонійними", – наголосила Тихоненко.

Інколи буває таке, що один партнер починає вважати себе цілісним, а другий – його половинкою. Він забуває про себе і власні інтереси заради коханої людини. Тоді у стосунках виникає залежність.

Якщо людина може задовольняти свої бажання лише завдяки партнерові, тільки з ним відчуває себе повноцінною, а без нього – безпорадною, це свідчить про залежність
 – пояснила Наталя Ярош.

Найчастіше через гендерну нерівність у нашому суспільстві половинкою у стосунках відчувають себе жінки. Вони можуть залежати від чоловіка, який заробляє гроші, є успішним, тому почуваються неповноцінними і не можуть ідентифікувати себе окремо.

via GIPHY

Проте, чимало жінок такий стан вважають нормальним, і цілком задоволені статусом "половинки". Вони не хочуть реалізовувати себе у чомусь іншому, окрім сімейного життя і готові служити чоловікові, дітям. 

Також психологи пояснили, що залежність і прив'язаність – це різні речі.

"Прив'язаність – це коли двоє людей разом відчувають позитивні емоції, любов, а окремо сумують одне без одного, але при цьому не відчувають безпорадності. Прив'язаність не є негативним явищем", – додали вони.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
сьогодні
5064
Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
сьогодні 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1117
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2476
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 4863
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 8235
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1712
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 8314
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук