Гармонійні стосунки: чому не варто бути "половинкою"

Від закоханих пар часто можна почути фрази "ми одне ціле", "у нас – одне серце на двох" тощо. Проте, психологи застерігають, що в здорових та гармонійних стосунках кожен партнер має бути самодостатньою особистістю, а не "частинкою" іншого.

Як зауважила гештальт-терапевт Наталя Ярош та психологи Олеся Тихоненко й Ірина Музичук, вважати себе половинкою партнера — не завжди добре, пише "Експрес".

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"Зазвичай взаємини починаються з конфлюенції (злиття), закохані вважають себе одним цілим, адже у них спільні бажання та інтереси. Коли етап романтики минає, партнери починають підсвідомо ідентифікувати себе як окрему особистість. І якщо двоє самодостатні люди, але при цьому не втрачають інтересу одне до одного, стосунки стають здоровими, зрілими й гармонійними", – наголосила Тихоненко.

Інколи буває таке, що один партнер починає вважати себе цілісним, а другий – його половинкою. Він забуває про себе і власні інтереси заради коханої людини. Тоді у стосунках виникає залежність.

Якщо людина може задовольняти свої бажання лише завдяки партнерові, тільки з ним відчуває себе повноцінною, а без нього – безпорадною, це свідчить про залежність

– пояснила Наталя Ярош.

Найчастіше через гендерну нерівність у нашому суспільстві половинкою у стосунках відчувають себе жінки. Вони можуть залежати від чоловіка, який заробляє гроші, є успішним, тому почуваються неповноцінними і не можуть ідентифікувати себе окремо.

Проте, чимало жінок такий стан вважають нормальним, і цілком задоволені статусом "половинки". Вони не хочуть реалізовувати себе у чомусь іншому, окрім сімейного життя і готові служити чоловікові, дітям.

Також психологи пояснили, що залежність і прив'язаність – це різні речі.

"Прив'язаність – це коли двоє людей разом відчувають позитивні емоції, любов, а окремо сумують одне без одного, але при цьому не відчувають безпорадності. Прив'язаність не є негативним явищем", – додали вони.

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