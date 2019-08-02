Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – основна причина печії: чому виникає та як лікувати
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – це коли ви часто страждаєте від печії. ГЕРХ – це коли соляна кислота зі шлунку регулярно закидається назад в стравохід (це і є рефлюкс).
Стравохід – це трубка, яка з'єднує шлунок і ротову порожнину. Стінки стравоходу, на відміну від шлунка, не пристосовані для контакту з кислотою і при рефлюксі вони запалюються.
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Людина при цьому відчуває печіння (печію), яке ніби піднімається з животи й хвилею прокочується по горлу.
В цілому, такий закид може час від часу відбуватися з кожним (особливо, якщо ви напередодні вживали жиру або дуже гостру їжу). Але якщо подібні симптоми вас турбують регулярно, більш як 2-3 рази на тиждень – потрібно звернутись до лікаря.
Чому це відбувається?
Тому що погано працює кардіальний сфінктер. У місці, де стравохід приєднується до шлунку, є сфінктер (м'язове кільце), який стискається (перетискає стравохід) і перешкоджає зворотному руху їжі зі шлунка. У людей з ГЕРХ він не працює нормально або занадто розслаблений, що призводить до закидання вмісту шлунку в стравохід.
Чому виникає гастроезофагеальної рефлюксної хвороба?
Стани, які підсилюють внутрішньочеревний тиск сприяють виникненню хвороби. Грубо кажучи, якщо тиснути на шлунок, то його вміст може видавитися в стравохід.
- Ожиріння;
- Стравохідна грижа;
- Вагітність;
- Переїдання.
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Також не варто забувати про фактори, які посилюють кислотність в шлунку:
- Куріння;
- Переїдання, особливо на ніч;
- Зловживання жирною, смаженою і гострою їжею;
- Зловживання алкоголем або кави;
- Прийом певних препаратів, наприклад аспірин.
Печію не можна лікувати содою
Симптоми печії
- Печіння в грудях, яке піднімається вгору, зазвичай після їжі. Вночі може посилюватися;
- Болі в грудях при ковтанні їжі;
- Часта відрижка;
- Відчуття грудки в горлі.
Якщо рефлюкс відбувається вночі, то можуть з'явитися такі проблеми:
- Хронічний кашель;
- Захриплість;
- Астмаподібні напади (або якщо у вас вже є астма, то вона може загостритися);
- Це пов'язано з тим, що шлунковий вміст вночі може піднятися по стравоходу настільки високо, що відбудеться його закид в трахею і бронхи;
- Проблеми зі сном.
Лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Лікування ГЕРХ насамперед полягає в коригуванні способу життя: позбутися зайвої ваги, не їсти за 2-3 години до сну, здорове харчування, відмовитися від кави, шоколаду, спецій та газованих напоїв, не носити тісний одяг.
Також для лікування застосовують такі препарати: блокатори протонної помпи, Н2 гістамінні блокатори, антациди. В залежності від важкості лікування може тривати від кількох днів до року.
Сода проти печії
Вживання соди проти печії й інших проблем, пов'язаних з підвищеною кислотністю, може мати негативні наслідки.
Наприклад, через те, що при прийомі соди відбувається виділення вуглекислого газу, різко збільшується обсяг шлунка. У літературі описаний навіть випадок розриву шлунка після прийому великої кількості харчової соди.
Також після прийому соди і її реакції з соляною кислотою в шлунку вивільняється іонізований натрій, який інтенсивно всмоктується в кровотік. Це дуже небезпечними для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями.
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