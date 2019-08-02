Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – основна причина печії: чому виникає та як лікувати

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Печія: симптоми та лікування
Печія: симптоми та лікування / pixabay.com

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – це коли ви часто страждаєте від печії. ГЕРХ – це коли соляна кислота зі шлунку регулярно закидається назад в стравохід (це і є рефлюкс).

Стравохід –  це трубка, яка з'єднує шлунок і ротову порожнину. Стінки стравоходу, на відміну від шлунка, не пристосовані для контакту з кислотою і при рефлюксі вони запалюються.

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Людина при цьому відчуває печіння (печію), яке ніби піднімається з животи й хвилею прокочується по горлу.

В цілому, такий закид може час від часу відбуватися з кожним (особливо, якщо ви напередодні вживали жиру або дуже гостру їжу). Але якщо подібні симптоми вас турбують регулярно, більш як 2-3 рази на тиждень – потрібно звернутись до лікаря. 

Чому це відбувається?

Тому що погано працює кардіальний сфінктер. У місці, де стравохід приєднується до шлунку, є сфінктер (м'язове кільце), який стискається (перетискає стравохід) і перешкоджає зворотному руху їжі зі шлунка. У людей з ГЕРХ він не працює нормально або занадто розслаблений, що призводить до закидання вмісту шлунку в стравохід.

Чому виникає гастроезофагеальної рефлюксної хвороба? 

Стани, які підсилюють внутрішньочеревний тиск сприяють виникненню хвороби. Грубо кажучи, якщо тиснути на шлунок, то його вміст може видавитися в стравохід.

  1. Ожиріння;
  2. Стравохідна грижа;
  3. Вагітність;
  4. Переїдання.


Також не варто забувати про фактори, які посилюють кислотність в шлунку:

  1. Куріння;
  2. Переїдання, особливо на ніч;
  3. Зловживання жирною, смаженою і гострою їжею;
  4. Зловживання алкоголем або кави;
  5. Прийом певних препаратів, наприклад аспірин.

Печію не можна лікувати содою
Печію не можна лікувати содою

Симптоми печії 

  1. Печіння в грудях, яке піднімається вгору, зазвичай після їжі. Вночі може посилюватися;
  2. Болі в грудях при ковтанні їжі;
  3. Часта відрижка;
  4. Відчуття грудки в горлі.

Якщо рефлюкс відбувається вночі, то можуть з'явитися такі проблеми:

  1. Хронічний кашель;
  2. Захриплість;
  3. Астмаподібні напади (або якщо у вас вже є астма, то вона може загостритися);
  4. Це пов'язано з тим, що шлунковий вміст вночі може піднятися по стравоходу настільки високо, що відбудеться його закид в трахею і бронхи;
  5. Проблеми зі сном.

Лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Лікування ГЕРХ насамперед полягає в коригуванні способу життя: позбутися зайвої ваги, не їсти за 2-3 години до сну, здорове харчування, відмовитися від кави, шоколаду, спецій та газованих напоїв, не носити тісний одяг.

Також для лікування застосовують такі препарати: блокатори протонної помпи, Н2 гістамінні блокатори, антациди. В залежності від важкості лікування може тривати від кількох днів до року.  

Сода проти печії

Вживання соди проти печії й інших проблем, пов'язаних з підвищеною кислотністю, може мати негативні наслідки.

Наприклад, через те, що при прийомі соди відбувається виділення вуглекислого газу, різко збільшується обсяг шлунка. У літературі описаний навіть випадок розриву шлунка після прийому великої кількості харчової соди.

Також після прийому соди і її реакції з соляною кислотою в шлунку вивільняється іонізований натрій, який інтенсивно всмоктується в кровотік. Це дуже небезпечними для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями.

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Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Народна медицина Шлунково-кишковий тракт
Джерело: Здоров'я 24
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