Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – основна причина печії: чому виникає та як лікувати

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – це коли ви часто страждаєте від печії. ГЕРХ – це коли соляна кислота зі шлунку регулярно закидається назад в стравохід (це і є рефлюкс).

Стравохід – це трубка, яка з'єднує шлунок і ротову порожнину. Стінки стравоходу, на відміну від шлунка, не пристосовані для контакту з кислотою і при рефлюксі вони запалюються.

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Людина при цьому відчуває печіння (печію), яке ніби піднімається з животи й хвилею прокочується по горлу.

В цілому, такий закид може час від часу відбуватися з кожним (особливо, якщо ви напередодні вживали жиру або дуже гостру їжу). Але якщо подібні симптоми вас турбують регулярно, більш як 2-3 рази на тиждень – потрібно звернутись до лікаря.

Чому це відбувається?

Тому що погано працює кардіальний сфінктер. У місці, де стравохід приєднується до шлунку, є сфінктер (м'язове кільце), який стискається (перетискає стравохід) і перешкоджає зворотному руху їжі зі шлунка. У людей з ГЕРХ він не працює нормально або занадто розслаблений, що призводить до закидання вмісту шлунку в стравохід.

Чому виникає гастроезофагеальної рефлюксної хвороба?

Стани, які підсилюють внутрішньочеревний тиск сприяють виникненню хвороби. Грубо кажучи, якщо тиснути на шлунок, то його вміст може видавитися в стравохід.

Ожиріння; Стравохідна грижа; Вагітність; Переїдання.

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Також не варто забувати про фактори, які посилюють кислотність в шлунку:

Куріння; Переїдання, особливо на ніч; Зловживання жирною, смаженою і гострою їжею; Зловживання алкоголем або кави; Прийом певних препаратів, наприклад аспірин.



Печію не можна лікувати содою

Симптоми печії

Печіння в грудях, яке піднімається вгору, зазвичай після їжі. Вночі може посилюватися; Болі в грудях при ковтанні їжі; Часта відрижка; Відчуття грудки в горлі.

Якщо рефлюкс відбувається вночі, то можуть з'явитися такі проблеми:

Хронічний кашель; Захриплість; Астмаподібні напади (або якщо у вас вже є астма, то вона може загостритися); Це пов'язано з тим, що шлунковий вміст вночі може піднятися по стравоходу настільки високо, що відбудеться його закид в трахею і бронхи; Проблеми зі сном.

Лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Лікування ГЕРХ насамперед полягає в коригуванні способу життя: позбутися зайвої ваги, не їсти за 2-3 години до сну, здорове харчування, відмовитися від кави, шоколаду, спецій та газованих напоїв, не носити тісний одяг.

Також для лікування застосовують такі препарати: блокатори протонної помпи, Н2 гістамінні блокатори, антациди. В залежності від важкості лікування може тривати від кількох днів до року.

Сода проти печії

Вживання соди проти печії й інших проблем, пов'язаних з підвищеною кислотністю, може мати негативні наслідки.

Наприклад, через те, що при прийомі соди відбувається виділення вуглекислого газу, різко збільшується обсяг шлунка. У літературі описаний навіть випадок розриву шлунка після прийому великої кількості харчової соди.

Також після прийому соди і її реакції з соляною кислотою в шлунку вивільняється іонізований натрій, який інтенсивно всмоктується в кровотік. Це дуже небезпечними для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями.

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