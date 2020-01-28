Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати

Геморой – стан, який приносить чимало дискомфорту, неприємні симптоми та можливі ускладнення, які лише погіршують стан хворого. Відтак, з надією на покращення стану, іноді люди вдаються до методів народної медицини. Та, замість бажаного результату, отримують тяжкі наслідки.

Чому не можна лікувати геморой народними засобами, пояснюємо далі.

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Що таке геморой

Гемороєм називають розширення судинних сплетінь в ділянці ануса, які утворюють гемороїдальні вузли, а їх запалення спричиняє біль та неприємні відчуття. Такий стан, на жаль, досить поширений та не завжди піддається лікуванню в домашніх умовах.

Геморой – захворювання, яке супроводжується розширенням, запаленням, тромбозом гемороїдальних вен, які утворюють вузли навколо прямої кишки.

Гемороїдальні вузли збільшуються внаслідок порушення кровообігу, а саме – відтоку крові в прямій кишці та області анального отвору.

Відчуття стороннього тіла, дискомфорт, виділення крові, біль, що посилюється під час випорожнення – основні симптоми геморою.



Чому не варто лікувати геморой народними способами/Фото:Unsplash

Чому народна медицина не вилікує геморой

Часто люди відкладають візит до лікаря та нехтують прийомами лікарських засобів, натомість вдаються до методів народної медицини. Ефект від такого лікування навіть якщо і є, то це скоріше самонавіювання, бо згодом людина відчуває загострення.

Початкова стадія хвороби при відсутності адекватного лікування може ускладнюватись кровотечею, тромбозом гемороїдального вузла, інфікуванням та ін.

Варто розуміти всю складність проблеми та не ризикувати власним здоров'ям. Адже застарілі методи лікування не здатні ні позбавити симптомів, ні, тим більше, усунути проблему.

Дія трав, рослин чи інших народних засобів є надто слабкою, а подекуди навпаки небезпечною. Передусім, небезпека полягає в тому, що людина ризикує занести інфекцію в організм.

Лікування народними методами – це відсутність лікування. Відтак, хворий затягує перебіг захворювання, що призводить до серйозних ускладнень

Ускладнення геморою

Тромбоз або змертвіння гемороїдальних вузлів – гемороїдальні вузли набрякають, що призводить до значного дискомфорту, як наслідок кров згущується та утворюються тромби. Виникає запалення тканин.

Анальна тріщина – є частим ускладненням геморою. Хворобливе явище, небезпечне тим, що збільшує ризики поширення інфекції в організмі.

Сепсис – інфекційне зараження крові. Небезпечний і важкий стан, що становить загрозу життю.

Парапроктит – запалення тканин, що розташовані навколо прямої кишки.

Анемія – зниження рівня гемоглобіну.

Аби уникнути подібних ускладнень, слід при перших ознаках геморою звернутися за допомогою до лікаря-проктолога та однозначно забути про лікування народними методами.



Ускладнення геморою можуть бути тяжкими/Фото:Unsplash

Лікування геморою

Дуже важливо при виникненні перших ознак геморою звернутися до лікаря, який після ретельного обстеження призначить лікування.

Однією з обов'язкових умов лікуванням геморою є профілактика, що передбачає здоровий спосіб життя: слідкуйте, аби раціон був корисним та збалансованим, щоденна норма води була випита та, звісно, будьте фізично активними.

Геморой не є простим захворюванням, якщо він вже виник, це вимагає зміни своїх звичок та способу життя. І уявлення про те, що геморой можна видалити, а не лікувати – не зовсім вірна. Адже захворювання може мати рецидиви.

Відтак, слід уникати закрепів, важкої фізичної праці, тривалого сидіння на унітазі, малорухливого способу життя та ожиріння.

Популярним у лікуванні геморою є використання місцевих засобів – кремів чи мазей, однак в сучасних умовах це не зовсім зручний метод. Крім того, це не гігієнічно.

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Нині існує більш комфортний спосіб лікування симптомів гострого геморою. Зокрема, таблетки французького виробництва Флєбодіа 600 мг (діюча речовина – високоочищений діосмін), які підвищують тонус розширених судин прямої кишки та мають протизапальну та знеболювальну дію.

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