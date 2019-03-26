Генетично відредаговані продукти безпечні: результати досліджень

Дорадчий орган при Міністерстві праці та охорони здоров'я Японії зробив висновок, що генетично відредаговані продукти не відрізняються від продуктів традиційної селекції і можуть бути допущені на ринок без додаткових перевірок.

У цьому Японія наслідувала приклад США, пише Science.

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У чому різниця від ГМО? Теоретично, CRISPR-редагування рослини не залишає в геномі ніяких слідів, крім необхідної мутації (на відміну від генетичної модифікації з використанням генів інших організмів). FDA, головний регулятор США, прирівнює такі рослини до звичайних, а Європейський суд – до ГМО.



Генетичне редагування майже не відрізняється від звичайної селекції

"З точки зору безпеки різниця між традиційними методами селекції і генетичним редагуванням невелика", – цитує видання голову комітету Хірохіто Соне.

Комітет не висловився з приводу маркування таких продуктів (ГМО в Японії підлягають додатковій перевірці і обов'язковому маркуванню).

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