Генітальний герпес: симптоми, лікування та профілактика

Генітальний герпес – це інфекція, яка передається статевим шляхом і викликана вірусом герпесу 2 й 1 типів. Повністю від хвороби вилікуватись неможливо, але можна уникнути рецидивів.

Вірус легко передається і не завжди статевим шляхом.

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Шляхи зараження генітальним герпесом

Можна заразитися при будь-якому типі статевих контактів. Тому що, генітальний герпес живе як на статевих органах, так і в області ануса, так і в роті.

При поганій дезінфекції можна заразитися статевим герпесом і через побутові предмети:

Рушники;

Зубні щітки;

Спідня білизна;

Взуття;

В лазнях, саунах.

Симптоми генітального герпесу

Хвороба може протікати безсимптомно, тому має високу поширеність у світі. Другий варіант перебігу генітального герпесу – характерні висипання на статевих органах і / або періанальної області. Найважчий епізод, зазвичай, – перший. Він може супроводжуватися підвищенням температури та іншими симптомами інтоксикації (слабкість, стомлюваність, головний біль, болі в м'язах і суглобах). Після цього інфекція в деяких випадках може ніяк себе не проявляти, але частіше протікає у вигляді рецидивів висипань.

Діагностика генітального герпесу

Якщо клінічні прояви типові, то їх достатньо для постановки діагнозу. У разі, коли виникають сумніви, "золотим" стандартом діагностики є виявлення ДНК вірусу методом ПЛР в матеріалі з ураженої ділянки.

Лікування генітального герпесу

Лікування потрібно тільки при наявності клінічних проявів захворювання. При першому епізоді протигерпетичні препарати призначаються всередину, далі, в залежності від тяжкості, можливе використання зовнішніх засобів, таблеток або їх поєднання.

Нині існує тільки 4 препарати з доведеною ефективністю проти альфа-герпесвірусів: 3 основних – ацикловір, валацикловір, фамцикловір і 1 препарат резерву для стійких форм – фоскарнет. Ін'єкційні форми застосовуються тільки при важкому перебігу, наприклад, герпетичному енцефаліті. Призначення будь-яких інших противірусних, імуностимуляторів та іншої нісенітниці необґрунтовано.

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Профілактика генітального герпесу

Нині не існує доведено ефективної вакцини проти герпесу 1,2 типу, тому найбільш ефективним засобом профілактики зараження є використання бар'єрних засобів контрацепції.

Також важливе підвищення імунних властивостей організму:

здорове харчування;

повноцінний сон;

загартовування;

уникати стресу.

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