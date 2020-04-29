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Гепарин додали до протоколу лікування хворих на COVID-19: для чого він потрібен

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Що таке гепарин та для чого він хворим на коронавірус
Що таке гепарин та для чого він хворим на коронавірус / symptoma.lv

МОЗ України додало гепарин до протоколу лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Його вирішили застосовувати для лікування та профілактики одного з ускладнень, яке може викликати COVID-19.

Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За словами Степанова, таке рішення фахівці прийняли через те, що у пацієнтів з коронавірусом часто почали виникати тромболітичні ускладнення. Він зазначив, що перед тим, як додати препарат до протоколу, фахівці вивчили протоколи лікування інших країн. 

Наші фахівці, які складають протокол, звернули на це увагу, подивилися на протокол інших країн, в тому числі США, європейських країн, поспілкувалися зі своїми колегами... Було прийнято рішення ввести до протоколу гепарин,
– розповів Степанов.

 
Гепарин – що це за препарат
Антикоагулянт, призначений для перешкоджання згортанню крові. Застосовується для профілактики та терапії тромболітичних захворювань, для підтримки рідкого стану крові в апаратах штучного кровообігу і гемодіалізу, для запобігання згортанню крові при лабораторних дослідженнях, а також під час операцій на серце та кровоносних судинах.

Нагадаємо, що звіти ранніх досліджень та американських лікарів також свідчать про те, що COVID-19 може підвищити ризик аномального згортання крові. Коли згустки виникають в легенях, серці або мозку, це може призвести до легеневої емболії, інфаркту або навіть інсульту.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Серцево-судинні захворювання Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Ліки Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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