Геращенко вважає, що карантин може закінчитися до середини травня

Заступник очільника МВС України Антон Геращенко допускає, що карантин можуть завершити до середини травня. Разом з тим він зазначив, що рішення прийматиме МОЗ з огляду на поточну ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

В ефірі одного з телеканалів Геращенко повідомив, що рішення про продовження або припинення карантину прийматимуть до кінця квітня.

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Також Геращенко вважає, що обмежувальні заходи допомогли Україні уникнути епідемії величезних масштабів.

Карантин триватиме стільки, скільки буде рекомендувати Міністерство охорони здоров'я. Рішення про карантин приймаються не на підставі роздумів Міністерства внутрішніх справ, ми лише забезпечуємо режим карантину,

– розповів Геращенко.

Він повідомив, що, ймовірніше за все, рішення про доцільність продовження карантинних заходів прийматимуть ближче до дати закінчення постанови, а саме до 24 квітня.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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