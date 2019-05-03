Як лікувати герпес: поради лікаря

Герпес – це болючі маленькі бульбашки, які утворюються на губах або біля них. Вони викликані вірусом, який називається "вірус простого герпесу".

Є два типи вірусу герпесу. Тип 1 викликає більшість випадків герпесу. Тип 2, також відомий як генітальний герпес, зазвичай вражає статевий член або піхву, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Симптоми герпесу

Симптоми різняться в залежності від того, чи вперше у людини з'являються герпес. Перший випадок герпесу зазвичай відбувається в дитинстві.

У перший раз, коли людина заражається герпесом, симптоми можуть включати в себе:

Хворобливі бульбашки на губах, роті, носі або горлі, які згодом покриваються скоринкою Набряклість шиї Лихоманка, ломоту тіла, погане самопочуття

Все це триває приблизно 10-14 днів.



Герпес неможливо повністю вилікувати

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Після першого разу вірус остаточно "переїжджає" в наш організм і салиться в спинному мозку, де й залишається на все життя. Якщо вам не пощастило з генетикою, то при кожному зниженні імунітету (наприклад, на тлі або після ГРВІ, або іншого інфекційного захворювання) він буде нагадувати про себе, знову викликаючи хворобливі бульбашки. На щастя, інші симптоми зазвичай не повторюються.

Діагностика герпесу

Часто люди можуть передбачити його появу, відчувши неприємне печіння на губах, де пізніше схопиться застуда. Зазвичай діагностика не потрідно немає, так як лікар без праці «дізнається» застуду, якщо подивиться на неї.

Лікування герпесу

В цілому, можна не лікувати, саме пройде. Існує тільки одне противірусна речовина від герпесу – ацикловір (і його аналоги: фамцикловир, валацикловір), у вигляді таблеток або крему. Але ефект у них не дуже сильний (всього на 1, максимум 2 дні скорочують тривалість хвороби). Хоча у людей з проблемним імунітетом він допомагає знизити частоту виникнення. Найголовніше – не чіпати бульбашки, не тиснути їх, щоб не занести бактеріальну інфекцію.

Профілактика герпесу. Коли хворієте застудою не цілуйте нікого, не давайте нікому свої столові прибори, і не займайтеся оральним сексом.

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