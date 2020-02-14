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Геї мають вищий ризик захворіти на рак шкіри, ніж натурали

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Геї частіше хворіють раком шкіри / Unsplash

Гомосексуальні та бісексуальні чоловіки мають вищий ризик захворіти на різні види раку шкіри. Науковці вважають, що це відбувається через часте відвідування солярію.

У групі з 45 000 американців поширеність раку шкіри у геїв і бісексуалів склала 8,1-8,4%, а серед чоловіків гетеросексуальної орієнтації лише 6,7%, пише JAMA Dermatology.

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При цьому ризик геїв і бісексуалів захворіти на рак шкіри був таким, як і у жінок традиційної орієнтації.

Чому геї частіше хворіють на рак шкіри?

Автори дослідження пояснюють це тим, що геї набагато частіше відвідують солярії, та засмагають ніж чоловіки-гетеросексуали. Солярії – відомий фактор ризику раку шкіри, вони впливають на людину ультрафіолетовими променями. Залежність від солярію сильно збільшує небезпеку цих пухлин.

Солярій підвищує ризик раку шкіри
Солярій підвищує ризик раку шкіри / unsplash.com

Це дослідження стало найбільшим з тих, які пов'язували поширеність раку шкіри в залежності від сексуальної орієнтації. Автори дослідження зізнаються, що раніше наука нічого не підозрювала про такі відмінності. Але людям необхідно продовжувати ставити питання, нехай і не зовсім для них комфортні, що мати можливість впоратися з цією проблемою і вжити всіх заходів профілактики.

Чому це важливо? 

Рак шкіри відноситься до числа тих, які все частіше зустрічають у багатьох країнах світу, що пов'язано з різким стрибком поїздок і подорожей в теплі країни, а також зростанням популярності соляріїв. Пухлини шкіри добре піддаються лікуванню, але злоякісна меланома (2% всіх видів раку шкіри) має дуже високу летальність і ступінь агресивності.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Профілактика захворювань ЛГБТ Онкозахворювання
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