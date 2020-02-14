Геї мають вищий ризик захворіти на рак шкіри, ніж натурали

Гомосексуальні та бісексуальні чоловіки мають вищий ризик захворіти на різні види раку шкіри. Науковці вважають, що це відбувається через часте відвідування солярію.

У групі з 45 000 американців поширеність раку шкіри у геїв і бісексуалів склала 8,1-8,4%, а серед чоловіків гетеросексуальної орієнтації лише 6,7%, пише JAMA Dermatology.

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При цьому ризик геїв і бісексуалів захворіти на рак шкіри був таким, як і у жінок традиційної орієнтації.

Чому геї частіше хворіють на рак шкіри?

Автори дослідження пояснюють це тим, що геї набагато частіше відвідують солярії, та засмагають ніж чоловіки-гетеросексуали. Солярії – відомий фактор ризику раку шкіри, вони впливають на людину ультрафіолетовими променями. Залежність від солярію сильно збільшує небезпеку цих пухлин.



Солярій підвищує ризик раку шкіри / unsplash.com

Це дослідження стало найбільшим з тих, які пов'язували поширеність раку шкіри в залежності від сексуальної орієнтації. Автори дослідження зізнаються, що раніше наука нічого не підозрювала про такі відмінності. Але людям необхідно продовжувати ставити питання, нехай і не зовсім для них комфортні, що мати можливість впоратися з цією проблемою і вжити всіх заходів профілактики.

Чому це важливо?

Рак шкіри відноситься до числа тих, які все частіше зустрічають у багатьох країнах світу, що пов'язано з різким стрибком поїздок і подорожей в теплі країни, а також зростанням популярності соляріїв. Пухлини шкіри добре піддаються лікуванню, але злоякісна меланома (2% всіх видів раку шкіри) має дуже високу летальність і ступінь агресивності.

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