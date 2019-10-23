Коли насправді потрібно приймати ліки проти високого тиску

Донедавна лікарі вважали, що ліки для зниження тиску людям з гіпертонією потрібно приймати зранку, проте це твердження виявилось помилковим.

Безліч різних препаратів можуть працювати краще, якщо їх приймати в певний час доби. Масштабне дослідження показує, що таблетки від артеріального тиску найбільш дієві, коли їх приймають перед сном, а не зранку, повідомляє European Heart Jounal.

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Зараз лікарі рекомендують робити це зранку, проте це базується на переконанні, що головне знизити ранковий артеріальний тиск.

Проте виявилось, що прийом ліків у вечірній час допомагає контролювати не лише нічний, а й денний артеріальний середній тиск у людей з гіпертонією. Окрім того, ризики померти від інсульту, серцевої недостатності чи серцевого нападу зменшуються удвічі.

Як проводилось дослідження

19 000 людей було залучено для дослідження ефективності дії таблеток від високого кров'яного тиску.

Пацієнтів розбили навмання на дві групи: одна приймала таблетки зранку, а інша безпосередньо ввечері перед сном. За ними стежили понад 5 років і виявилось, що у тих пацієнтів, які приймали ліки ввечері, ризики померти від наслідків гіпертонії зменшились удвічі.



Як знизити артеріальний тиск

Експерти стверджують – це легко пояснюється тим, що тиск повинен природним чином знижуватись вночі, і якщо цього не відбувається – це автоматично підвищує ризик серцевих нападів та інсультів.

У пацієнтів, які приймали ліки перед сном, середній тиск вночі знижувався й навіть був значно нижчий впродовж усієї доби у порівнянні з тими, хто приймав ліки щоранку.

Це абсолютно безкоштовно і може врятувати багато життів,

– заявляє авторитетний науковець та професор Рамон Герміда з Університету Віго.

За його словами, потрібно провести більше досліджень для різних груп населення та з якомога більше марками препаратів.

Важливо! Якщо ви зараз приймаєте ліки проти артеріального тиску, поділіться цим дослідженням зі своїм лікарем-терапевтом або фармацевтом та обговоріть з ним усі фактори ризику зміни часу прийому препарату. Адже можуть бути конкретні причини, чому ваш лікар призначив ліки в якийсь конкретний період доби.

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