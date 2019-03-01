Глибокий сон може вберегти від хвороби Альцгеймера

Американські вчені переконані: лише глибокий сон "очищає" мозок від токсичного для нього білкового сміття. Таким чином це вберігає людину від хвороби Альцгеймера.

Фахівці з Рочестерського університету вважають, що причиною розвитку хвороби Альцгеймера можуть бути порушення в роботі глімфатичної системи, пише Science Advances.

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Глімфатична система – що це? Це мережа канальців, якими швидко циркулює спинномозкова рідина (ліквор) що вимиває продукти життєдіяльності клітин.

Вчені провели експеримент над мишами, яких анестезували різними способами. Вони відстежували електричну активність мозку, серцево-судинну активність та потім спинномозковох рідини.

Дослідження підтверджує, що діяльність глімфатичної системи є найбільш ефективною для здоров'я мозку в умовах глибокого сну. Вона виводить небезпечні речовини, зокрема бета-амілоїду та тау-білка.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.

А от порушення фази глибокого сну, при яких людина спить неспокійно, тобто легкий сон пов’язують з розвитком нейродегенерації мозку та хворобою Альцгеймера. При таких порушеннях глімфатична система не може можливості повноцінно очистити мозок, тому немає достатнього захисту від хвороби Альцгеймера.

Це збігається з клінічними спостереженнями, які підтверджують зв'язок між нестачею сну і підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

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