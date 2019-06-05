ГМО-діти: озвучили сумні подробиці про китайських близнюків

ГМО-діти з Китаю, можливо, проживуть менше звичайних людей. Мутація, яку близнюкам прищепив біолог Цзянькуй Хе, може знизити тривалість життя.

Хе Цзянькуй з Південного університету науки й технології в Шеньчжені шокував світ минулого листопада, коли оголосив про народження дівчат-близнюків Лулу і Нани. Їхнє ДНК було з модифіковане вченим ще на етапі ембріона.

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Процедура повинна була повторити природну мутацію, яка захищає приблизно 10% жителів Північної Європи від ВІЛ. Але вчені зі США виявили, що ця ж мутація вірогідно скорочує тривалість життя, пише The Guardian.

Як вплинуть мутації на дітей?

До 74 років вірогідність смерті у британців, які мають мутацію в обох копіях певного гена, була в середньому вища на 26%, ніж у тих, в кого вона відсутня. Йдеться про ген під назвою CCR5. Власне, Хе маніпулював саме з ним. Цей ген відповідає за створення білку, який виступає на поверхні клітин імунної системи.



Вчені створили стійкість до ВІЛу, але вкоротили життя близнюкам

Вчені точно не знають, що саме робить CCR5. Однак, ВІЛ чіпляється до нього, щоб входити проникати й заражати клітини. Природна мутація під назвою "дельта 32", виключає білок і не дозволяє таким чином вірусу проникати всередину імунних клітин.

Вчені вважають, що мутація в цьому гені вразлива до грипу і вірус Західного Нілу. Також фахівці відзначають, що в середньому ця мутація скорочує тривалість життя на 1,9 року.

Як пройшов експеремент?

Цзянькуй підробив позитивні відгуки етичних комісій та провів експеримент, в якому брали участь вісім пар. Вчений вніс мутації в гени людських ембріонів в рамках лікування безпліддя, при цьому йому вдалося домогтися лише однієї вагітності. В результаті народилися діти несуть ДНК, яка сприяє розвитку стійкості проти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Відзначимо, що генетична модифікація людини заборонена в багатьох країнах світу, так як її вважають неетичною з наукової і моральної точки зору. Тому Цзянь-куй Хе почала переслідувати китайська влада.

Науковець Цзянькуй Хе розповідає про свою роботу:

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