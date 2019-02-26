ГМО-діти з Китаю, крім імунітету до СНІДу, могли отримати ще й суперздібності

2134 Читать новость на русском
Китайські вчені втрутилися в роботу мозку
Китайські вчені втрутилися в роботу мозку / pixabay.com

Науковець Цзянь-куй Хе, який втрутився в геном двох дітей, показав перед своїм зникненням результати дослідження кільком іноземним колегам. Одним з них виявився американець Альсина Сілва з Каліфорнійського університету. За його словами, доктор Хе не тільки прищепив дівчаток від ВІЛ, але й втрутився в роботу їхнього мозку.

Він відредагував ген під назвою CCR5 – це ген, що відповідає за пам'ять, когнітивні здібності мозку і навіть його відновлення після інсульту. Люди, у яких його робота заблокована через природні мутації, мозок працює краще, ніж у всіх інших. Тому у генетиків, знайомих з дослідженням, є дуже сильна підозра, що китайський вчений спробував створити досконалих людей, пише Interesting Engineering.

Читайте також: Вчені з Китаю створили перших ГМО-дітей

Сілва каже, що складно передбачити, який вплив відключення гена CCR5 матиме на мозок людини. Можливо, когнітивні здібності піддослідних дітей дійсно зміняться в кращу сторону. Однак невідомо, які побічні ефекти може мати така мутація в довгостроковій перспективі.


Цзянь-куй Хе

Якщо у Хе все пройшло успішно, то можливо, що Лулу і Нана (так звуть ГМО-дітей), коли виростуть, будуть набагато розумніші за сучасних людей. Пам'ять у них буде краще, та й здоров'я теж. Не дивно, що уряд Китаю взяв його роботу під свій повний контроль. 

Науковець Цзянь-куй Хе розповідає про свою роботу:

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні
5576
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Наука ДНК Китай
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
25 лютого 16:00 Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
Олександр Бевза 816
"Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
25 лютого 08:42 "Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
2201
Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
24 лютого 09:23 Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
Ольга Задорожна 711
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
23 лютого 12:31 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 5089
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
20 лютого 12:35 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
1238
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук