ГМО-діти з Китаю, крім імунітету до СНІДу, могли отримати ще й суперздібності

Науковець Цзянь-куй Хе, який втрутився в геном двох дітей, показав перед своїм зникненням результати дослідження кільком іноземним колегам. Одним з них виявився американець Альсина Сілва з Каліфорнійського університету. За його словами, доктор Хе не тільки прищепив дівчаток від ВІЛ, але й втрутився в роботу їхнього мозку.

Він відредагував ген під назвою CCR5 – це ген, що відповідає за пам'ять, когнітивні здібності мозку і навіть його відновлення після інсульту. Люди, у яких його робота заблокована через природні мутації, мозок працює краще, ніж у всіх інших. Тому у генетиків, знайомих з дослідженням, є дуже сильна підозра, що китайський вчений спробував створити досконалих людей, пише Interesting Engineering.

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Сілва каже, що складно передбачити, який вплив відключення гена CCR5 матиме на мозок людини. Можливо, когнітивні здібності піддослідних дітей дійсно зміняться в кращу сторону. Однак невідомо, які побічні ефекти може мати така мутація в довгостроковій перспективі.



Цзянь-куй Хе

Якщо у Хе все пройшло успішно, то можливо, що Лулу і Нана (так звуть ГМО-дітей), коли виростуть, будуть набагато розумніші за сучасних людей. Пам'ять у них буде краще, та й здоров'я теж. Не дивно, що уряд Китаю взяв його роботу під свій повний контроль.

Науковець Цзянь-куй Хе розповідає про свою роботу:

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