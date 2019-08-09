Годувати лише по годинах: шкідливі поради по догляду за немовлятами

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Шкідливі поради по догляду за немовлятами
Шкідливі поради по догляду за немовлятами / lifestylewnews.com

Коли в родині з'являється довгоочікуваний малюк, хочеться для нього все влаштувати якнайкраще. В цьому завжди "найкраще" розбираються родичі, знайомі та лікарі.

Сімейний лікар Оксана Карназей назвала кілька шкідливих порад по догляду за новонародженими.

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Міф. Годувати потрібно суворо по годинах. Не варто давати так часто груди, оскільки молоко ще не встигло перетравитися, тому й плаче весь час.

Правда. Секрет успішного  грудного вигодовування (ГВ) – це годування на вимогу дитини. Саме це є запорукою гарного росту дитини та її спокою.

Міф. Малюк часто какає через те, що в мами молоко нежирне/погане/синє/свій варіант. Обов'язково варто давати малюку пробіотик, а ще краще одразу суміш.

Правда. Молоко у мами таке, як потрібно саме її дитині. Кал може бути рідкий і навіть 12 разів в день, навіть зі слизом і навіть з білими крупинками! Це нормально для дитини на грудному вигодовуванні.

Міф. Потрібно сповивати дитину. Особливо ніжки, щоб рівні були, бо виростуть кривими.

Правда. Сповивання може бути шкідливе для новонародженого. Воно заважає малюку рухатись і розвивати м'язи. А також сповивання ніжок порушує нормальний розвиток кульшових суглобів.

Міф. Якщо дитина гикає – то її потрібно вкутати, бо вона замерзла.

Правда. Малюки часто гикають просто так. Згадайте, як ваша дитинка гикала у животі, навряд їй було там холодно.

Міф. Не варто брати дитину часто на руки. Все тому, що вона ніколи не злізе з рук.

Правда. Дуже шкідлива порада, адже новонародженому просто необхідні мамині обійми, її тепло, запах. Малюк одразу відчуває себе в безпеці та заспокоюється. Лікар радить носити, обіймати та цілувати своїх крихіток. ⠀

Лікар застерігає батьків не вірити цим шкідливим порадам. Натомість варто знайти свого сімейного лікаря або педіатра, який дасть поради з огляду доказової медицини.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти Догляд за немовлятами
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