Голі щиколотки взимку: чи варто робити підкати своєму здоров'ю
Попри холодну пору року, безліч хлопців та дівчат продовжують носити вкорочені штани та короткі шкарпетки.
До чого можуть призвести оголені щиколотки розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.
Актуально: Кетогенна дієта – тип харчування, що допоможе побороти грип
Голі щиколотки взимку: які можуть бути наслідки
- Оголення щиколоток в холодний сезон може призвести до запалення гомілковостопного суглоба. Це спричиняє біль, ускладнення моторики кінцівок, а при відсутності лікування – дегенеративні зміни в суглобах (артроз).
- В зимовий період підкати та короткі шкарпетки можуть стати причиною обмороження шкіри.
Чому не можна робити "підкати" взимку
- Тривалий вплив холодного повітря стає причиною спазму судин в нижніх кінцівках. Внаслідок цього виникає порушення кровопостачання, що може спричиняти хронічний біль.
- В холодну погоду голі щиколотки можуть стати причиною загального переохолодження організму, що значно підвищує чутливість організму до вірусних інфекцій.
Якщо не хочете відставати від стиляг на районі та прощатись з підкатами – зробіть собі ласку і придбайте хоча б високі теплі шкарпетки з яскравим принтом.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі