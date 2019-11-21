Голі щиколотки взимку: чи варто робити підкати своєму здоров'ю

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Голі щиколотки в холодну погоду / Twitter

Попри холодну пору року, безліч хлопців та дівчат продовжують носити вкорочені штани та короткі шкарпетки.

До чого можуть призвести оголені щиколотки розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

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Голі щиколотки взимку: які можуть бути наслідки

  • Оголення щиколоток в холодний сезон може призвести до запалення гомілковостопного суглоба. Це спричиняє біль, ускладнення моторики кінцівок, а при відсутності лікування – дегенеративні зміни в суглобах (артроз).
     
  • В зимовий період підкати та короткі шкарпетки можуть стати причиною обмороження шкіри.

Голі щиколотки наслідки
Чому не можна робити "підкати" взимку

  • Тривалий вплив холодного повітря стає причиною спазму судин в нижніх кінцівках. Внаслідок цього виникає порушення кровопостачання, що може спричиняти хронічний біль.
     
  • В холодну погоду голі щиколотки можуть стати причиною загального переохолодження організму, що значно підвищує чутливість організму до вірусних інфекцій.

Якщо не хочете відставати від стиляг на районі та прощатись з підкатами – зробіть собі ласку і придбайте хоча б високі теплі шкарпетки з яскравим принтом.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Стиль і мода
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