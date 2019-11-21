Голі щиколотки взимку: чи варто робити підкати своєму здоров'ю

Попри холодну пору року, безліч хлопців та дівчат продовжують носити вкорочені штани та короткі шкарпетки.

До чого можуть призвести оголені щиколотки розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

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Голі щиколотки взимку: які можуть бути наслідки

Оголення щиколоток в холодний сезон може призвести до запалення гомілковостопного суглоба. Це спричиняє біль, ускладнення моторики кінцівок, а при відсутності лікування – дегенеративні зміни в суглобах (артроз).



(артроз). В зимовий період підкати та короткі шкарпетки можуть стати причиною обмороження шкіри.



Чому не можна робити "підкати" взимку

Тривалий вплив холодного повітря стає причиною спазму судин в нижніх кінцівках. Внаслідок цього виникає порушення кровопостачання, що може спричиняти хронічний біль .



. В холодну погоду голі щиколотки можуть стати причиною загального переохолодження організму, що значно підвищує чутливість організму до вірусних інфекцій.

Якщо не хочете відставати від стиляг на районі та прощатись з підкатами – зробіть собі ласку і придбайте хоча б високі теплі шкарпетки з яскравим принтом.

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