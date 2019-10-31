Голі та без туалету: на Вінниччині психічно хворих утримували в нелюдських умовах (18+)

Чоловік, жінок та дітей утримували у пустій холодній кімнаті разом, не даючи допуску до туалету. Коли активісти зайшли у приміщення, навколо стояв сморід випорожнень.

Пацієнти Плисківського психоневрологічного інтернату впродовж усієї ночі не могли користуватись туалетом, через що справляли свої потреби просто у кімнаті: на підлогу та постіль, повідомляє Vezha.

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Пацієнти Плисківського психоневрологічного інтернату



Пацієнтів психоневрологічного інтернату на Вінниччині утримували в нелюдських умовах

На сайті Уповноваженого з прав людини розповідають про грибок на стінах інтернату, а також підозрюють керівників у фінансових махінаціях. Омбудсмени стверджують, що в грудні 2018 року 22 пацієнти в один день зняли зі своїх ощадних книжок по 5 тисяч гривень.

Дирекція пояснювала ці витрати проведенням Дня іменинника, а потім заявляла про те, що начебто була потреба придбати одяг підопічним. Проте жодних стверджувальних документів та чеків вони не продемонстрували.

Директор інтернату – Іван Катрук, після скандалу одразу звільнився "за згодою сторін". Під час телефонної розмови з журналістами UA Вінниця він заявив, що пацієнти не ночували на кахелі, а просто рано прокинулись та пішли до кімнати перебування.

Зараз в інтернаті перебуває 94 пацієнти. За словами журналістів, правоохоронці проводять перевірки.

Як знущались з пацієнтів Плисківського психоневрологічного інтернату: відео UA Вінниця

"Під час відвідування двоповерхового корпусу інтернатної установи, моніторингова група на другому поверсі виявила групу людей жіночої статі, роздягнутих наголо... Які були на ніч зачинені під замком в правому та лівому крилі коридору, без особи, в повноваження якої входить чергування та надання необхідної допомоги в справлянні людських потреб, в доступі до води та наданню негайної необхідної першої домедичної допомоги. В іншому приміщенні інтернатної установи, в одній великій кімнаті, моніторингова група виявила групу людей жіночої та чоловічої статі, роздягнутих наголо, а інші підопічні допомагали їм одягатись. Підопічні психоневрологічного закладу не позбавлені та не обмежені в дієздатності, їх стан здоров’я не потребує ізоляції на певний час і обмеженого приміщення. Підопічні протягом нічної доби не мали можливості користуватися санітарним вузлом, вимушені були справляти людські потреби в кімнаті проживання: на підлогу, постіль.Таке ставлення і стійкий сморід фекалій принижує людську гідність", – зазначили у звіті ГО USER.

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