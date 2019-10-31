Голі та без туалету: на Вінниччині психічно хворих утримували в нелюдських умовах (18+)
Чоловік, жінок та дітей утримували у пустій холодній кімнаті разом, не даючи допуску до туалету. Коли активісти зайшли у приміщення, навколо стояв сморід випорожнень.
Пацієнти Плисківського психоневрологічного інтернату впродовж усієї ночі не могли користуватись туалетом, через що справляли свої потреби просто у кімнаті: на підлогу та постіль, повідомляє Vezha.
Читайте також: У якому стані українська медицина: оприлюднили глобальний рейтинг безпеки здоров’я
Пацієнти Плисківського психоневрологічного інтернату
Пацієнтів психоневрологічного інтернату на Вінниччині утримували в нелюдських умовах
На сайті Уповноваженого з прав людини розповідають про грибок на стінах інтернату, а також підозрюють керівників у фінансових махінаціях. Омбудсмени стверджують, що в грудні 2018 року 22 пацієнти в один день зняли зі своїх ощадних книжок по 5 тисяч гривень.
Дирекція пояснювала ці витрати проведенням Дня іменинника, а потім заявляла про те, що начебто була потреба придбати одяг підопічним. Проте жодних стверджувальних документів та чеків вони не продемонстрували.
Директор інтернату – Іван Катрук, після скандалу одразу звільнився "за згодою сторін". Під час телефонної розмови з журналістами UA Вінниця він заявив, що пацієнти не ночували на кахелі, а просто рано прокинулись та пішли до кімнати перебування.
Зараз в інтернаті перебуває 94 пацієнти. За словами журналістів, правоохоронці проводять перевірки.
Як знущались з пацієнтів Плисківського психоневрологічного інтернату: відео UA Вінниця
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.