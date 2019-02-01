Голос Америки: Як українські науковці розробили революційний спосіб лікування раку
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Портленді подружжя українських науковців розробили речовину, яка знаходить ракові клітини та допомагає ліквідувати їх. Наразі вдалося успішно випробувати технологію на щурах, а у майбутньому дослідники планують розпочати практику на онкохворих людях.
Також у випуску:
Сполучені Штати тимчасово зупиняють свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності через те, що Росія не виконує свої зобов'язання.
Джерело: 24 канал
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