Голос Америки: Як українські науковці розробили революційний спосіб лікування раку

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Голос Америки: Як українські науковці розробили революційний спосіб лікування раку

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Портленді подружжя українських науковців розробили речовину, яка знаходить ракові клітини та допомагає ліквідувати їх. Наразі вдалося успішно випробувати технологію на щурах, а у майбутньому дослідники планують розпочати практику на онкохворих людях.

Також у випуску:

Сполучені Штати тимчасово зупиняють свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності через те, що Росія не виконує свої зобов'язання.

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Теги: Здоров'я Онкозахворювання Новини США Голос Америки
Джерело: 24 канал
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