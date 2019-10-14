Голова МОЗ обрала собі нових радників

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Нові радники голови МОЗ Зоряни Скалецької
Нові радники голови МОЗ Зоряни Скалецької / Politeka

Зоряна Скалецька визначилась з радниками, які, на її думку, зможуть налагодити зв'язки з міжнародними партнерами та продовжити реформи. Один з них колишній радник Уляни Супрун.

Перед новими радниками поставлене завдання напрацювати проєкти рішень та законопроєктів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я

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Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ
“Міністерство охорони здоров’я неухильно продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я. Ми втілюємо розпочаті реформи, та плануємо зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін”

Нові радники Зоряни Скалецької

  • Олексій Яременко – заступник керівника проєкту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я.
  • Віктор Ляшко – екс-заступник генерального директора Центру громадського здоров’я.
  • Матвій Хренов – консультант Нацслужби здоров’я з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг, екс-заступник мера Житомира. 
  • Серго Кітіашвілі – фахівець з питань європейської інтеграції.

Для Матвія Хренова цей досвід не новий, адже він встиг побути радником Уляни Супрун, заступивши на посаду у липні 2018-го року.

В МОЗ обіцяють, що оновлений склад буде зосереджений на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці та запровадженні лікарського самоврядування.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Новини політики Зоряна Скалецька Міністерство охорони здоров’я Медична реформа
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