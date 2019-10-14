Голова МОЗ обрала собі нових радників

Зоряна Скалецька визначилась з радниками, які, на її думку, зможуть налагодити зв'язки з міжнародними партнерами та продовжити реформи. Один з них колишній радник Уляни Супрун.

Перед новими радниками поставлене завдання напрацювати проєкти рішень та законопроєктів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Читайте також: Перший пішов: у МОЗ звільнили держсекретаря без його відома

Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ “Міністерство охорони здоров’я неухильно продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я. Ми втілюємо розпочаті реформи, та плануємо зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін”

Нові радники Зоряни Скалецької

Олексій Яременко – заступник керівника проєкту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я.

– заступник керівника проєкту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я. Віктор Ляшко – екс-заступник генерального директора Центру громадського здоров’я.

– екс-заступник генерального директора Центру громадського здоров’я. Матвій Хренов – консультант Нацслужби здоров’я з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг, екс-заступник мера Житомира.

– консультант Нацслужби здоров’я з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг, екс-заступник мера Житомира. Серго Кітіашвілі – фахівець з питань європейської інтеграції.

Для Матвія Хренова цей досвід не новий, адже він встиг побути радником Уляни Супрун, заступивши на посаду у липні 2018-го року.

В МОЗ обіцяють, що оновлений склад буде зосереджений на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці та запровадженні лікарського самоврядування.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.