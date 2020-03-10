Голова Європарламенту відправив себе на 14-денний карантин через коронавірус

Голова Європарламенту Давид Сассолі виріший самоізолюватися на 14 днів вдома відповідно до протоколу охорони здоров'я.

Про це пише видання Інтерфакс.

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За словами Сассолі, він вирішив вжити запобіжні заходи і виконувати функції голови Європарламенту зі свого будинку в Брюсселі протягом 14 днів після того, як він повернувся з Італії.

Так, ЄП заслухав у вівторок питання про епідемію коронавірусу в ЄС за відсутності голови на сесії в Брюсселі.

"Наслідки для європейців, для економічного життя будуть значними. Ситуація непроста", – наголосила член ЄК з охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс.

Способи передачі коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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