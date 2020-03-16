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Головне – не залякати людей, – активіст про систему тестування на коронавірус

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Тест-системи на коронавірус / 24 канал

Зовсім скоро у кожному регіоні України з'являться тест-системи на коронавірус у значно більшій кількості. Однак громадський активіст та співзасновник фонду "Пацієнти України" Дмитро Шерембей вважає, що дуже важливо, аби держава не допустила глобальної помилки – не залякала людей.

За його словами, спроби МВС і силових структур застосувати каральні заходи до тих людей, в яких може бути коронавірус, можуть нести небезпеку.

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Шерембей зазначив, що люди повинні самі хотіти та проявляти ініціативу для тестування на коронавірус.

Вони можуть просто відмовитись здавати тести, аби їх потім не переслідували і не наказували. Державна система має застосовувати всі гуманні моделі мотивації, щоб захистити людей,
– сказав громадський діяч.

"Суспільство ні в якому разі не повинно приховувати той факт, що в людини є симптоми вірусу. Вони повинні розуміти, що система охорони здоров'я – це те місце, де вони зайдуть, отримають необхідну допомогу та госпіталізацію. У цивілізованій державі це так повинно відбуватись", – додав Шерембей.

Також він зазначив, що попри намагання держави врятувати людей, зміна керівників Міністерства охорони здоров'я призводить до того, що взагалі нічого не працює.

тест на коронавірус
Де в Україні можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус в Україні: що відомо

  • Вже 5 випадків зараження коронавірусом зафіксували в Україні.
  • Зафіксували також першу жертву від коронавірусу – 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині.
  • 12 березня по всій території країни оголосили карантин на 3 тижні – до 3 квітня 2020 року.
  • Українцям рекомендують працювати дистанційно. Варто уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
  • Україна закупила тест-системи для виявлення коронавірусу. Понад тисяча вже надійшла у Київ.
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Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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