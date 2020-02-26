В Україні відновили посаду головного санітарного лікаря

Головним санітарно-епідеміологічним лікарем України призначили Віктора Ляшка. Що робитиме головний епідеміологічний лікар та для чого відновили посаду.

На посаду головного санітарного лікаря України призначили Віктора Ляшка. Про це повідомив уряд під час брифінгу.

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Що робитиме головний санітарний лікар

Посада необхідна для того, аби при потребі запровадити карантинні заходи в Україні. Зокрема, головний санітарно-епідеміологічний лікар матиме право на заборону проведення масових заходів, закриття навчальних, шкільних, громадських місць, на випадок, якщо буде на території України поширення коронавірусу чи будь-якої іншої небезпечної інфекції.

До того ж Віктор Ляшко буде проводити щодня комунікацію із населенням щодо моніторингу поширення коронавірусу.

Чи готова Україна до поширення коронавірусу

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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