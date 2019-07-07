Головний біль під час вагітності: чому виникає та як лікувати
На ранніх термінах вагітності головний біль може виникати через низький артеріальний тиск: прогестерон розширює судини для кращого кровопостачання плода.
Після 20 тижнів головний біль може стати одним з ознак ускладнення вагітності, що супроводжується навпаки підвищеним тиском, прееклампсії, розповіла гінеколог Наталія Бондар.
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Якщо жінка і раніше регулярно страждала від головного болю, то під час вагітності:
- переважно настає покращення (в 66-68% при мігрені та в 82% при головному болі),
- в 18-25% спостерігається стабільний стан,
- в 3-8% випадків настає погіршення, іноді головний біль дебютує під час вагітності.
Інсульт, тромбоз мозкових синусів – також рідкісні, але дуже серйозні стани, які можуть розвинутися при вагітності через підвищене згортання крові.
В яких випадках потрібно звернутися до лікаря?
- Вперше виник виражений головний біль,
- Зміна характеристик головного болю (збільшення частоти, інтенсивності),
- Поява неврологічної симптоматики (наприклад, зниження сили м'язів),
- Головний біль на тлі ВІЛ-інфекції, інших хронічних інфекцій або онкології в анамнезі,
- Головний біль, що супроводжується підвищенням температури тіла і менінгеальними ознаками (світлобоязнь, слабкість потиличних м'язів і ін.),
- Головний біль стійкий до лікування,
- Головний біль, що супроводжується підвищенням артеріального тиску, судомами,
- Головний біль, що залежить від положення тіла.
Як лікувати?
Некерований головний біль має багато негативних наслідків для матері й дитини, тому терпіти точно не треба.
Не лікарські методи позбавлення від болю:
- виявлення та уникнення провокаторів (недолік/надлишок сну, стрес, перевтома, голод, певні продукти),
- режим, регулярне харчування, достатня кількість сну,
- психотерапія,
- достатній рівень фізичного навантаження (плавання, йога).
Що стосується лікарської терапії, то умовно безпечними для вагітних вважаються парацетамол і тріптани. Для інших препаратів є істотні обмеження при вагітності.
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