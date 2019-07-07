Головний біль під час вагітності: чому виникає та як лікувати

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Головний біль у вагітних: причини, наслідки та лікування
Головний біль у вагітних: причини, наслідки та лікування / likomed.com.ua

На ранніх термінах вагітності головний біль може виникати через низький артеріальний тиск: прогестерон розширює судини для кращого кровопостачання плода.

Після 20 тижнів головний біль може стати одним з ознак ускладнення вагітності, що супроводжується навпаки підвищеним тиском, прееклампсії, розповіла гінеколог Наталія Бондар.

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Якщо жінка і раніше регулярно страждала від головного болю, то під час вагітності:

  1. переважно настає покращення (в 66-68% при мігрені та в 82% при головному болі),
  2. в 18-25% спостерігається стабільний стан,
  3. в 3-8% випадків настає погіршення, іноді головний біль дебютує під час вагітності.

Інсульт, тромбоз мозкових синусів – також рідкісні, але дуже серйозні стани, які можуть розвинутися при вагітності через підвищене згортання крові.

В яких випадках потрібно звернутися до лікаря?

  • Вперше виник виражений головний біль,
  • Зміна характеристик головного болю (збільшення частоти, інтенсивності),
  • Поява неврологічної симптоматики (наприклад, зниження сили м'язів),
  • Головний біль на тлі ВІЛ-інфекції, інших хронічних інфекцій або онкології в анамнезі,
  • Головний біль, що супроводжується підвищенням температури тіла і менінгеальними ознаками (світлобоязнь, слабкість потиличних м'язів і ін.),
  • Головний біль стійкий до лікування,
  • Головний біль, що супроводжується підвищенням артеріального тиску, судомами,
  • Головний біль, що залежить від положення тіла.

Як лікувати?

Некерований головний біль має багато негативних наслідків для матері й дитини, тому терпіти точно не треба.

Не лікарські методи позбавлення від болю:

  1. виявлення та уникнення провокаторів (недолік/надлишок сну, стрес, перевтома, голод, певні продукти),
  2. режим, регулярне харчування, достатня кількість сну,
  3. психотерапія,
  4. достатній рівень фізичного навантаження (плавання, йога).

Що стосується лікарської терапії, то умовно безпечними для вагітних вважаються парацетамол і тріптани. Для інших препаратів є істотні обмеження при вагітності.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Вагітність і пологи Лікування Медицина Жіноче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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