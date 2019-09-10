Основні види головного болю та як їх позбутися

Головний біль може бути сильним, тупим, пульсуючим, ниючим, тощо. У нього є різні причини та наслідки, тож універсальної пігулки бути не може.

Головний біль буває первинним (кластерний біль та мігрені) і вторинним, тобто як наслідок інших станів – зазначає Уляна Супрун. Ексочільниця МОЗ перерахувала основні види болю.

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Мігрень

У 98% випадках мігрень – це коли біль триває понад п'ятнадцять днів, у людини нудота та світлобоязнь.

Під час мігрені болить або вся голова, бо певна частина. Часто перед мігренню буває продром (передвісний стан) та постдром (прихід до тями).

Біль через високий тиск

Він виникає зранку і потім зникає. Тиск при цьому буває 200/110, і треба приймати препарати для зниження тиску.

Більшість людей в Україні не знають про свою проблему з високим тиском, оскільки гіпертензія проходить безсимптомно. А деякі люди можуть не відчувати головний біль, при цьому мати високий тиск.



Головний біль буває первинним і вторинним

Біль через напруження

Це найпоширеніший тип болю. Він відчувається з усіх сторін.У порівнянні з мігренем та кластерним болем, він не буває надто сильним.

Біль через напруження – симптоми тупий,

не пульсує,

не наростає,

часто двобічний,

напружена шия,

болить чоло та потилиця.

Біль через напруження часто супроводжує емоційний стрес чи депресія, про яку пацієнт не здогадується.

Як лікувати: відпочити, прийняти ацетилсаліцилову кислоту, кофеїн, ібупрофен, льодові компреси, а також за потреби сильніші знеболювальні, антидепресанти чи психотерапія. Бензодіазепіни та бета-блокатори протипоказані в цьому разі.

Запобігти цьому можна за допомогою вміння розслабитися та відмежовуватися від речей, а також уникати тригерів цього болю.

Цервікогенний біль (біль у шиї)

Якщо болить потилиця, то ймовірно це вторинний головний біль через стан шиї, так званий цервікогенний біль (cervix — це шия). Причиною болю може бути дуже високий тиск, інфекційна хвороба чи травма шиї.

Цей тип болю виникає у людей, що тримають голову нахиленою: у перукарів, водіїв, тощо. Він з'являється через хлистову травму (коли машина різко спинилася, але шия і голова пасажира за інерцією рухаються, як батіг).

Уляна Супрун “Біль в голові через стан шиї може мати різні причини, і лікувати слід їх. Якщо його залишити без уваги, це може закінчитися обмеженням можливостей рухатися. Для лікування можуть знадобитися нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен, ацетилсаліцилова кислота), фізіотерапія, блокада нервів чи операційні втручання”.

Кластерний головний біль

Виникає у водному місці, при чому дуже сильний. У людей з кластерним болем може виникати сльозоточивість ока з того боку, де болить, набряк в носі і потовиділення.

Цей тип болю відчувають найчастіше чоловіки 20–50 років, які вживають багато алкоголю або багато курять. Болі не тривалі, але мають циклічність (виникають у певний час доби або пори року).

Як лікувати: кисневі маски, або препарати суматриптану і місцеві знеболювальні. Також, є препарати для запобігання болю (верапаміл, преднізолон, літій).

Вберегтися від цього типу болю можна: потрібно кинути курити та не вживати алкоголь.



Типи головного болю

Аневризма

Аневризма — що це? Це стан, коли судина головного мозку сильно розширюється, що може призвести до крововиливу та інсульту. Люди можуть мати вроджену схильність до аневризми, або її провокує дуже високий тиск.

Тому лікувати головний біль при аневризмі неефективно, потрібно лікувати саму аневризму чи гіпертензію.

Геміплегічна мігрень

Цей тип болі буває переважно спадковим, ніж спорадичним (неспадковим).

Часто геміплегічна мігрень виглядає як інсульт, бо є однобічне ураження обличчя чи рук, і сильна нудота, але при цьому є “аура”, світлобоязнь, чутливість до звуків, і були передвісники (продром), як у разі мігрені,

– пояснює ексочільниця МОЗ.

Як лікувати: лікар може приписати топірамат, вальпроїву кислоту та блокатори кальцієвих каналів. А дієві в разі кластерного болю триптани викличуть сильні ускладнення. Лікує такий тип головних болів невролог.

Гігантоклітинний артеріїт

Він переважно виникає у людей старше 50 років. Біль призводить до запалення в артеріях і часто локалізується біля вуха, посилюється під час жування.

При цьому типу болю люди худнуть (бо не хочуть їсти) та у них погіршується зір.

Лікування полягає в встановленні лікарем точного діагнозу та самого лікування.



Головний біль: лікування

Біль при алергії

У людини з алергією болить все, очі сльозяться, а ніс закладений. Часто виникає під час сезонних алергенів, до прикладу, пилок або пліснява.

Як лікувати: приймати антигістамінні препарати чи назальні спреї з кортизоном, а не аспірин.

Головний біль через брак кави

Так, у людей, які перепили кави і відмовилися від неї на декілька днів, може виникнути "ломка". При цьому розширюються судини.

Щоб вберегтися від цього, не варто споживати каву у великій кількості, навіть перед дедлайнами.

Головний біль через напруження очей

Виникає одразу в обох очах через дибаланс в роботі м’язів ока, порушення зору або через астигматизм. В такому разі треба виправляти зір, тобто йти до офтальмолога.

Застуда і біль

Уляна Супрун “При запаленні виділяються інтерлейкіни — речовини, за допомогою яких спілкуються клітини імунної системи та кровоносні судини. Судини розширюються і змінюють проникність, тому голова болить. В разі синуситу біль розходиться від носа і навколо гайморових пазух”.

Допоможуть при цьому протизапальні препарати, ацетамінофен та лікування самої інфекції.

Головний біль з похмілля

Після вживання алкоголю судини розширюються, тому кровоносні судини мозку викликають біль.

Як лікувати: споживати у великій кількості багатих на електроліти рідин, як-от суп, чи фруктози (меду чи томатного соку). Кава в цьому випадку дієва не завжди.



Чому виникає головний біль

Біль від голоду

Виникає тоді, коли у вас запланований обід, а вам потрібно ще попрацювати, або пізня вечеря. Найчастіше це буває в людей, які багато тренуються. Причиною є низький рівень глюкози в крові і напруження м’язів.

Як лікувати: дотримуватися режиму харчування, раціон повинен містити достатньо білків та складних вуглеводів.

Лікувати потрібно не біль – як симптом, а його причину. Тому, якщо помітили тривожні сигнали при головному болю – зверніться до лікаря.

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