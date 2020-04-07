Головний лікар Чернівецької лікарні захворів на коронавірус COVID-19
На Буковині вже 38 медпрацівників захворіли на COVID-19, серед них – головний лікар Чернівецької лікарні.
Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
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За словами Гусак, 33 із 38 хворих лікарів лікуються амбулаторно, а п'ятеро у медичних закладах.
Вона додала, що не всі інфіковані медики мають ознаки захворювання. А це вкотре підтверджує те, що існують безсимптомні носії коронавірусу.
"Епідеміологи поки ще визначають, скільки із хворих медиків заразились під час виконання своїх обов'язків, а скільки у поза робочий час… Більша частина хворих лікарів з Чернівців у міській лікарні №1. Також серед інфікованих є і головний лікар однієї з міських лікарень", – додала Гусак.
Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу
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