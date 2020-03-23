Головний санітарний лікар підтримав введення надзвичайного стану в Україні

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар заявив, що підтримує будь-які жорсткі карантинні заходи протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Через поширення коронавірусу в Україні, керівництво МОЗ закликає владу ввести надзвичайний стан в країні. Про це повідомив Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

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За словами Ляшка, обмеження мобільності людей, особливо літніх допоможе стримати стрімке поширення коронавірусу, а це вдасться зробити лише в режимі надзвичайного стану в Україні.

Віктор Ляшко “Нам не треба чекати, треба діяти на упередження. Як показує практика, країни, які вводили обмежувальні заходи, обмеження мобільності, особливо обмеження мобільності старших людей. Я буду підтримувати будь-які жорсткі заходи, які будуть людям обмежувати можливість покидати домівки, аби менше людей захворіли на Covid-19”.

За його словами, таким чином вдасться зберегти більше життів українців.

Що відомо про ініціювання МОЗ надзвичайного стану в Україні

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану через епідемію коронавірусу. Він наголосив, що при відповідному голосуванні депутати мають не боятися, а проявити силу волі.

Окремо він звернувся до депутатів Верховної Ради і закликав їх проголосувати за введення надзвичайного стану. Мовляв, вони повинні проявити силу волі, не боятися, а зібратися і підтримати це рішення для порятунку українців.

Цікаво, що перед таким голосуванням і самі депутати мають пройти експрес-тестування на коронавірус.

Схоже, що Ємець поставив ультиматум Зеленському: або надзвичайний стан, або він йде у відставку.



Які тести проводять на коронавірус Covid-19/Інфографіка 24 Каналу

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