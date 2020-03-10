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Санітарний лікар розповів, яка ситуація з поширенням коронавірусу в Україні

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Коронавірус в Україні / Unsplash

Українець, у якого виявили захворювання викликане коронавірусом Covid-19, почуває себе стабільно. Лише за вихідні в Україні перевірили 20 людей.

Про це повідомив головний санітарно-епідеміологічний лікар України – Віктор Ляшка під час брифінгу.

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Також санітарний лікар розповів, як себе почуває єдиний хворий на коронавірус в Україні.

Стан пацієнта з Чернівецької області не погіршується,
– зазначив Віктор Ляшко.

Протягом вихідних українські лікарі взяли 20 зразків у людей  з підозрою на коронавірус – усі зразки негативні, ще 4 зразки – досліджують. З яких регіонів зразки Ляшко не зміг уточнити, але зазначив, що підозри виникають на території всієї країни. 

За словами Ляшка, всього в Україні перевірили 40 людей.

Зразок аналізу чернівчанина, у якого виявили на коронавірус відправляли до лабораторії в Лондоні. Сьогодні прийшли результати повторної перевірки. 

 
Віктор Ляшко
“У Лондоні визнали зразок позитивним і підтвердили високу кваліфікацію наших лабораторних спеціалістів. Тому, все що було зроблено в нашій лабораторії відповідає вимогам ВООЗ”.

Головне про коронавірус в Україні

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. У Чернівцях хворим виявився чоловік, який напередодні повернувся з подорожі Італією. Його стан, як кажуть лікарі, задовільний, перебіг хвороби – легкий.

Хворі на коронавірус є у понад 100 країнах світу. У ЄС випадки зараження є вже в усіх країнах. Найбільш сильно страждає Італія – там 463 людини померло від коронавірусу, а кількість заражених вже більша за 9 тисяч.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Віктор Ляшко Лікарня
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