Санітарний лікар розповів, яка ситуація з поширенням коронавірусу в Україні

Українець, у якого виявили захворювання викликане коронавірусом Covid-19, почуває себе стабільно. Лише за вихідні в Україні перевірили 20 людей.

Про це повідомив головний санітарно-епідеміологічний лікар України – Віктор Ляшка під час брифінгу.

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Також санітарний лікар розповів, як себе почуває єдиний хворий на коронавірус в Україні.

Стан пацієнта з Чернівецької області не погіршується,

– зазначив Віктор Ляшко.

Протягом вихідних українські лікарі взяли 20 зразків у людей з підозрою на коронавірус – усі зразки негативні, ще 4 зразки – досліджують. З яких регіонів зразки Ляшко не зміг уточнити, але зазначив, що підозри виникають на території всієї країни.

За словами Ляшка, всього в Україні перевірили 40 людей.

Зразок аналізу чернівчанина, у якого виявили на коронавірус відправляли до лабораторії в Лондоні. Сьогодні прийшли результати повторної перевірки.

Віктор Ляшко “У Лондоні визнали зразок позитивним і підтвердили високу кваліфікацію наших лабораторних спеціалістів. Тому, все що було зроблено в нашій лабораторії відповідає вимогам ВООЗ”.

Головне про коронавірус в Україні

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. У Чернівцях хворим виявився чоловік, який напередодні повернувся з подорожі Італією. Його стан, як кажуть лікарі, задовільний, перебіг хвороби – легкий.

Хворі на коронавірус є у понад 100 країнах світу. У ЄС випадки зараження є вже в усіх країнах. Найбільш сильно страждає Італія – там 463 людини померло від коронавірусу, а кількість заражених вже більша за 9 тисяч.

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