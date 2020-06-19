Головного санлікаря України Віктора Ляшка не пустили до Житомирського обласного лабораторного центру.

Він вже вдруге приїхав в Житомир, щоб звільнити головного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова, повідомляє ТСН.

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Ляшко мав передати відповідні накази про зняття з посади і призначення іншого фахівця. Але його у відомство не впустили.

Під стінами лабораторного центру вийшов майже увесь колектив з вимогою залишити їхнього керівника на посаді.

Чому хочуть звільнити Парамонова

72-річний медик на початку травня заявив, що лабораторний центр не буде приймати зразки для ПЛР-тестів на коронавірус через перевантаженість.

У МОЗ обурились через таку поведінку й почали готувати наказ про звільнення чиновника, через невиконання обов'язків. Втім, Зіновій Парамонов і досі тримається на посаді.