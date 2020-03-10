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Головнокомандувач збройних сил Польщі захворів на коронавірус

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Головнокомандувач збройних сил Польщі заразився коронавірусом / PAP / Lech Muszyński

Ярослав Міка – головнокомандувач збройними силами Польщі заразився коронавірусом під час поїздки в Німеччину.

Про хворобу генерала повідомив onet.pl з посиланням на Міністерство національної оборони Польщі.

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"Після повернення з військової наради в Німеччині у генерала Мікі, головнокомандувача збройними силами, підтверджено наявність коронавірусу", – повідомили в Міністерстві.

Що відомо про коронавірус в Польщі? Загалом у Польщі 17 людей захворіли через коронавірус Covid-19. Через епідемію коронавірусу Польща запровадила санітарний контроль на кордоні з усіма сусідніми державами, зокрема й Україною.

Головне про Covid-19

  • Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 567 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 64 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Новини Польщі Медицина Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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