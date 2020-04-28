Головному санлікарю країни Ляшку довіряють більше, ніж чинному та попереднім очільникам МОЗ

Заступнику голови МОЗ та за сумісництвом головному санлікарю країни Віктору Ляшку українці довіряють більше, ніж теперішньому очільнику МОЗ Максиму Степанову та трьом попереднім міністрам охорони здоров'я.

Віктору Ляшку довіряють більше, ніж Максиму Степанову, Іллі Ємцю, Зоряні Скалецькій та Уляні Супрун. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилось в період 24-25 квітня 2020 року.

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Віктору Ляшку довіряє 41% опитаних українців, натомість 31% не довіряє, а 19% не знають такої людини. Що стосується чинного міністра охорони здоров'я Максима Степанова, то йому 25% опитаних довіряють, 26% не довіряють, а 38% не знають, хто це такий.

Як довіряють попереднім очільникам МОЗ

Українці приблизно однаково довіряють попереднім міністрам охорони здоров'я – Уляна Супрун лідирує у цьому рейтингу з невеликим відривом. Але разом з тим, в неї найнижчий рівень довіри. Натомість майже половина опитаних взагалі не знають, хто такі Ілля Ємець та Зоряна Скалецька.

Також цікаво, що у східній частині України довіра до всіх цих чиновників нижча, ніж у західній.

Рейтинг довіри до попередніх міністрів охорони здоров'я:

Уляна Супрун: довіряють – 19%, не довіряють – 63%, а 13% не знають її;

Ілля Ємець: довіряють – 16%, не довіряють – 33%, натомість 41% не знає, хто це;

Зоряна Скалецька: довіряють – 13%, не довіряють – 39%, 41% не знає такої людини.



Кому українці довіряють своє здоров'я / Інфографіка 24 каналу

Разом з тим, за останні 6 місяців 43% респондентів не помітили змін у якості медпослуг, 33% опитаних вважає, що вона скоріше погіршилася, а 11%, що скоріше покращилася.

Натомість 49% опитаних повідомили, що за останні 2 роки якість державних медичних послуг скоріше погіршилася, 33% – що лишилася на такому ж рівні, 12% – що покращилася.

Як проводилось опитування

Соціологи "Рейтингу" опитали 1200 респондентів за методом CATI (computer-assisted telephone interviews) – тобто за допомогою телефонних дзвінків.

Респондентами стали повнолітні мешканці зі всіх регіонів, крім окупованих територій. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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