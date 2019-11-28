Що таке гомеопатія та чому вона не лікує, а шкодить

Гомеопатія – вид нетрадиційної медицини, який заснований на принципі, що подібне лікується подібним, тільки в мінімальній пропорції. Це як відрізати собі пальця і прикласти крихітну пилу, щоб зняти біль.

Гомеопатію як науку запропонував німецький вчений Самуель Ганеман на початку ХІХ століття. Ганеман отримав традиційну медичну освіту, але розчарувався в кровопусканнях і ртутних ліках. Тому перемкнув увагу на паралельні медичні теорії.

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Як гомеопатія прожила двісті років без доказів

Гомеопатія тримається на особливому підході до пацієнтів. "Лікування" гомеопатів коштує дорожче, але людям приємніше приходити на прийом.

Пацієнти отримують більше уваги і ліки, які підходять персонально кожному. Свої розчини гомеопати капають на цукрові кульки, які потрібно тримати під язиком. Задоволені пацієнти відчувають "поліпшення" і рекомендують гомеопатів своїм близьким.

Дослідження гомеопатії

У дослідженнях на людях не виявлено доказів, які свідчать, що гомеопатія ефективна при лікуванні захворювань (61 захворювання) жодне якісне дослідження з достатнім розміром вибірки не підтвердило, що гомеопатія викликає більші зміни в здоров'ї, ніж плацебо

Чому це небезпечно?

Так, турботливі лікарі і препарати, в які вірить пацієнт, допомагають відчути поліпшення. Такий вплив на самопочуття називається ефектом плацебо.

Дія плацебо підтверджується науковими дослідженнями, але проблема в тому, що цей ефект не лікує. Плацебо полегшує самопочуття, але не змінює перебіг хвороби. Тому у хворого, який вірить гомеопату, є ризик запустити серйозне захворювання.

Коли гомеопатія може принести користь?

Гомеопатія допомагає, коли гомеопати рекомендують пацієнтам режим, який допоможе і без препаратів. Наприклад, застуда лікується протягом тижня, якщо відпочивати, висипатися і пити багато води.



Гомеопатія не діє

Гомеопатичні препарати допомагають, коли розведену речовину додають до корисної основи. Гомеопатичний крем для рук на основі вазеліну зволожить руки, тому що вазелін зволожує шкіру. Маска для обличчя на основі рожевого масла пом'якшить шкіру через масла, а не тому що там є гіпотетична молекула сльози товстолобика.

Ставлення до гомеопатії

У США у 2016 році виробників гомеопатії зобов'язали вказувати на упаковці, що вона не має доведеної ефективності. А Британська служба охорони здоров'я у 2017 році випустила вказівку для лікарів не призначати гомеопатичні препарати пацієнтам. В Україні, на жаль, все не так: гомеопатія вважається дієвим методом лікування, а її виробники вміло маскують свої препарати під справжні ліки.

Тому українці продовжують купувати цукор за ціною чорної ікри. Наприклад, 20000 гривень коштує кілограм "Оцилококцінума", кожен грам якого містить 99,9% сахарози і лактози.

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