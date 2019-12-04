Гончаренко назвав нову голову НСЗУ: що відомо про Оксану Мовчан

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Національна служба здоров'я України / Інтерфакс-Україна

Кабмін затвердив, що обов'язки голови Національної служби здоров'я України буде тимчасово виконувати Оксана Мовчан.

Про це член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розповів у своєму Telegram-каналі.

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Біографія Оксани Мовчан

Оксана мовчан народилася 15 січня 1978 року. До грудня 2019 року іона обіймала посаду заступника Голови НСЗУ Олега Петренко, який у листопаді пішов у відставку

Оксана Мовчан не лише працює у НСЗУ, а й встигає займатися громадською активністю, адже вона є однією з ключових фігур у ГО "Global Office".

У декларації за 2018 рік вказано, що заступниця голови НСЗУ займалась підприємницькою діяльністю, а також отримувала заробітну плату у "Фонді Ріната Ахметова".  

Мовчан одружена та має двох дочок. У своєму розпорядженні сім'я має два житлових будинки у Вишгороді та дві легкові автівки – Lexus GS350 2007 року випуску та MINI Cooper F55 2017 року випуску. 


Оксана Мовчан – нова тимчасова глава НСЗУ / Фото з Facebook

Що відомо про відставку Олега Петренка

25 листопада голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко за власним бажанням подав у відставку, бо "має інші цінності, ніж команда, яка працює нині над трансформацією системи охорони здоров'я".

В ефірі програми "Свобода слова" Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька подякувала ексголові НСЗУ за досягнення в роботі, яку він виконував.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун теж відреагувала і назвала звільнення Петренка поганим сигналом для трансформації системи охорони здоров'я. Супрун боїться, що Україна знову може стати на шлях до "совєцької медицини".  

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Національна служба здоров'я України Медична реформа Кабінет Міністрів України Олексій Гончаренко
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