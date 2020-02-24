Гончарук доручив посилити перевірку рейсів із країн, де лютує коронавірус: деталі

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй фейсбук-сторінці. Він також сказав, що уряд щодня контактує з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період та інше.

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За його словами, уряд визначив групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів для них: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах.

Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей. Причин для паніки немає! Не ведіться на провокації!,

– закликав прем'єр.

Він також додав, що всі евакуйовані з Китаю громадяни, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах на Полтавщині, почувають себе добре.

Відзначимо, що протягом 22-23 лютого ситуація із зараженими коронавірусом особливо загострилась в Італії, Ірані та Південній Кореї.

Спалах коронавірусу COVID-2019: останні новини

Загальна кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 79 360. Більшість випадків інфікування, 77 150, зафіксували на материковому Китаї.

Поза Китаєм найбільше випадків інфікування, 763, зафіксували у Південній Кореї та у людей на круїзному лайнері Diamond Princess, що стояв на 14-денному карантині в порту Японії (691).

В Італії кількість інфікованих зросла до 157 людей, з яких троє померли і двоє одужали. У Японії — 147 випадків зараження, у Сінгапурі — 89, у решті країн випадків інфікування менше.

З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померли 2619 людей. Водночас 24 963 пацієнтам вдалося одужати.

До слова, у усіх евакуйованих із Китаю українців та іноземців у суботу, 22 лютого, медики взяли першу пробу на коронавірус Covid-19. Результати аналізу повідомлять публічно. Такі проби планують брати кожних три дні.

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Міфи та неправда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу