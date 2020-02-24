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Гончарук доручив посилити перевірку рейсів із країн, де лютує коронавірус: деталі

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Олексій Гончарук / pravda.com.ua

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй фейсбук-сторінці. Він також сказав, що уряд щодня контактує з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період та інше.

До теми: В Італії померла третя людина, в якої виявили коронавірус

За його словами, уряд визначив групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів для них: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах.

Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей. Причин для паніки немає! Не ведіться на провокації!,
– закликав прем'єр.

Він також додав, що всі евакуйовані з Китаю громадяни, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах на Полтавщині, почувають себе добре.

Відзначимо, що протягом 22-23 лютого ситуація із зараженими коронавірусом особливо загострилась в Італії, Ірані та Південній Кореї.

Спалах коронавірусу COVID-2019: останні новини

  • Загальна кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 79 360. Більшість випадків інфікування, 77 150, зафіксували на материковому Китаї.
  • Поза Китаєм найбільше випадків інфікування, 763, зафіксували у Південній Кореї та у людей на круїзному лайнері Diamond Princess, що стояв на 14-денному карантині в порту Японії (691).
  • В Італії кількість інфікованих зросла до 157 людей, з яких троє померли і двоє одужали. У Японії — 147 випадків зараження, у Сінгапурі — 89, у решті країн випадків інфікування менше.
  • З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померли 2619 людей. Водночас 24 963 пацієнтам вдалося одужати.

До слова, у усіх евакуйованих із Китаю українців та іноземців у суботу, 22 лютого, медики взяли першу пробу на коронавірус Covid-19. Результати аналізу повідомлять публічно. Такі проби планують брати кожних три дні.

Усі новини про українців в обсервації та усе, що потрібно знати про коронавірус Covid-19 – читайте у матеріалах 24 каналу.


Міфи та неправда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я авіація Нові Санжари Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Коронавірус 2020 Лікування Новини політики Здоров'я
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