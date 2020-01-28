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Через коронавірус Гонконг обмежив транспортне сполучення з Китаєм

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Останні заходи Гонконгу стосовно коронавірусу / scmp.com

Уряд Гонконгу різко припинив транскордонні подорожі з Китаєм, закривши залізницю та скоротивши автобусні перевезення удвічі.

За ніч кількість відомих випадків зараження коронавірусом зросла на 60%, пишуть South China Morning Post та The New York Times.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Виконавчий директор Гонконгу Керрі Лам оголосила найвищий рівень надзвичайної ситуації. У зв'язку з цим, Гонконг скорочує транскордонні подорожі з Китаєм, починаючи з закриття двох залізниць, скорочення автобусних перевезень і заборони в'їзду окремим мандрівникам.

Що стосується Пекіну, то він підтримав пропозиції Гонконгу стосовно обмеження транспортного сполучення та припиняє видачу індивідуальних проїзних віз. 

До слова, КНДР та Монголія повністю закрили кордон для в'їзду іноземних туристів. Аби стримати поширення коронавірусу, у самому Китаї закрили 13 міст, а у п'ятнадцятимільйонному місті Тяньцзінь оголосили введення військового стану


Гонконг обмежив траспортне сполучення з Китаєм / Twitter

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Китай Коронавірус 2020
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