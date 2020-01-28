Через коронавірус Гонконг обмежив транспортне сполучення з Китаєм

Уряд Гонконгу різко припинив транскордонні подорожі з Китаєм, закривши залізницю та скоротивши автобусні перевезення удвічі.

За ніч кількість відомих випадків зараження коронавірусом зросла на 60%, пишуть South China Morning Post та The New York Times.

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Виконавчий директор Гонконгу Керрі Лам оголосила найвищий рівень надзвичайної ситуації. У зв'язку з цим, Гонконг скорочує транскордонні подорожі з Китаєм, починаючи з закриття двох залізниць, скорочення автобусних перевезень і заборони в'їзду окремим мандрівникам.

Що стосується Пекіну, то він підтримав пропозиції Гонконгу стосовно обмеження транспортного сполучення та припиняє видачу індивідуальних проїзних віз.

До слова, КНДР та Монголія повністю закрили кордон для в'їзду іноземних туристів. Аби стримати поширення коронавірусу, у самому Китаї закрили 13 міст, а у п'ятнадцятимільйонному місті Тяньцзінь оголосили введення військового стану.



Гонконг обмежив траспортне сполучення з Китаєм / Twitter

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 106 людей.

На китайський коронавірус по всьому світу хворіє 4600 осіб.

осіб. В Україні поки що не зафіксували жодного спалаху захворювання.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до Китаю.

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