Google розробив алгоритм, який діагностує шкірні хвороби

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Діагностика хвороб шкіри
Діагностика хвороб шкіри / Unsplash / Amanda Dalbjörn

Google Health розробили алгоритм, який може діагностувати 26 шкірних захворювань. У США близько 37% пацієнтів скаржаться на проблеми зі шкірою, тому було вирішено розробити алгоритм, який допоможе лікарям визначити наявність шкірної хвороби.

Система аналізує уражені ділянки тіла, історію хвороб пацієнта та його скарги. Враховуючи ці дані, алгоритм пропонує імовірні діагнози, розповіли у Google Blog.

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Творці програми сподіваються на те, що цей алгоритм допомагатиме лікарям визначати дерматологічні порушення та направляти пацієнтів до відповідних спеціалістів.

Варто зазначити, що з-поміж 26 можливих варіантів алгоритм видає не один діагноз, а три найправдоподібніших варіанти. На кожен із трьох варіантів програма окремо надає відповідний ступінь імовірності.

Система вже пройшла тестування та правильно визначила перший діагноз у 71% випадків. З трьох запропонованих варіантів правильний діагноз був у 93% випадків.


Як працює алгоритм, який допомагає визначати шкірні хвороби

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Теги: Техно Google Медицина Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здоров'я Штучний інтелект
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