Горіх, що омолоджує організм – користь кедрового горіха

Кедрові горішки володіють безліччю корисних властивостей. У цьому легко переконатися, поглянувши на склад та харчову цінність продукту. Кедровий горішок стає новим суперфудом, адже його споживання допомагає підтримувати здоров'я та зберегти молодість.

Кедрові горіхи – це маленькі, блідо-жовті зернятка з яскравим смаком, їх майже завжди продають очищеними від шкаралупи. Вам варто додати до свого раціону кедрові горіхи тому, що вони поживні та корисні.

Читайте також: Які продукти треба замочувати перед вживанням

Чому слід їсти кедровий горіх

Кедровий горіх допомагає контролювати апетит

Жирні кислоти, що є у кедрових горіхах, містять холецистокінін – гормон, що пригнічує апетит. Дослідники виявили, що у жінок, які вживали 3 г ліноленової кислоти перед сніданком, сповільнилося всмоктування поживних речовин, а споживання їжі знизилося на 37%.

Забезпечують енергією

Кедрові горішки містять поживні речовини, які надають енергії, зокрема мононенасичені жири, білки та залізо.

Крім того, у них є магній. Дефіцит цього мікроелемента може викликати відчуття втоми. Половина чашки горіхів забезпечує майже половину добової потреби магнію.



Кедровий горіх набуває пікантного смаку, коли його підсмажити

Підтримують серце

Мононенасичені жири, магній, вітаміни Е, К і марганець – саме ті поживні речовини, що так необхідні серцю.

Корисні для зору

У кедрових горішках є лютеїн – це каротиноїд, що захищає очі та допомагає запобігати їхнім захворюванням.

Зберігають молодість

Така властивість кедрових горішків пояснюється тим, що вони містять багато антиоксидантів. Серед них вітаміни А, В, С, D і Е, а також лютеїн. Такі речовини потрібні організму для відновлення та боротьби з вільними радикалами. Останні прискорюють старіння, а антиоксиданти йому запобігають.



З кедрового горіха готують соус песто

Корисні властивості кедрового горіха

Кедрові горіхи містять велику кількість жирів і вуглеводів. Їх калорійність – 673 ккал на 100 г сушеного або сирого продукту.

Ядро горіха містить: жири, лецитин, азотисті речовини, в тому числі білки, вуглеводи, золу, фруктозу, глюкозу, сахарозу, крохмаль, декстрини, клітковину.

Також кедровий горіх містить такі макроелементи як фосфор, магній, калій, натрій і кальцій; мікроелементи – залізо, марганець, мідь, цинк, молібден, кремній, алюміній, йод, бор, нікель, кобальт, свинець, стронцій, срібло.

Навіть навколоплідна оболонка насіння містить життєво важливі для людини макро- і мікроелементи такі, як фосфор, сірка, кальцій, калій, залізо, марганець і кремній.

Шкідливі властивості кедрового горіха

Кедрові горіхи протипоказані при ожирінні через підвищений вміст жирів. Однак якщо дуже хочеться саме таких горіхів, їх можна собі дозволити, але не більше 30 г в день.

Також відомі випадки індивідуальної непереносимості даного продукту, що супроводжуються алергічними реакціями аж до анафілактичного шоку.