Гострі хвороби та укуси: Супрун пояснила небезпеку зоопарків

Практично у кожному великому місці є контактні зоопарки. І тому багато батьків намагаються відвести свою дитину, щоб показати їй різних тварин та птахів. Але чи це добра ідея?

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначає, що спілкування з тваринами для людей корисне, лише якщо воно безпечне й для самих тварин.

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Уляна Супрун "Найпоширенішою травмою в контактних зоопарках є укуси і подряпини від тварин. Не рідкісні випадки, коли відвідування зоопарку закінчується в травмпункті".

Також деякі батьки переконані, що вони вчать дитину гармонійному співіснуванню з тваринами та взаємодії з природою. Але ця взаємодія має відбуватися у природному середовищі, а не в закритому приміщенні.

Тому така "розвага" формує у дитини спотворене уявлення про те, що тварина є не більше, ніж іграшкою в руках людини. Тварина не має можливості сховатися, протидіяти чи уникнути контакту.

Певні тварини можуть бути носіями великої кількості захворювань. Серед них кампілобактеріоз, сальмонельоз, лістеріоз, бруцельоз та багато інших.

Вчені провели аналіз бактерій, які є у найбільших контактних парках. Для аналізу вчені відібрали вісім зоопарків. Серед зібраних матеріалів була проба з 228 тварин, що належать до 42 різних видів (шкіри, хутра або пір'я). Тобто тих ділянок, з якими часто взаємодіє відвідувач. У знайдених бактеріях виявили стійкі до протидії мікроби.

З'ясувалося, в цих місцях поширені антибіотикорезистентні бактерії, тобто ті, які не лікують антибіотики.

Йдеться про бета-лактамази розширеного спектра і ентеробактерії AmpC-E. Особливістю цих мікроорганізмів є можливість успішної протидії антибіотиків. Простіше кажучи, контактні зоопарки можуть передавати небезпечні бактерії, способів боротьби з якими не існує.

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