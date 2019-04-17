Гострі хвороби та укуси: Супрун пояснила небезпеку зоопарків

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Чому ходити до зоопарку – небезпечно
Чому ходити до зоопарку – небезпечно / Фото з вільних джерел

Практично у кожному великому місці є контактні зоопарки. І тому багато батьків намагаються відвести свою дитину, щоб показати їй різних тварин та птахів. Але чи це добра ідея?

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначає, що спілкування з тваринами для людей корисне, лише якщо воно безпечне й для самих тварин.

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Уляна Супрун
"Найпоширенішою травмою в контактних зоопарках є укуси і подряпини від тварин. Не рідкісні випадки, коли відвідування зоопарку закінчується в травмпункті".

Також деякі батьки переконані, що вони вчать дитину гармонійному співіснуванню з тваринами та взаємодії з природою. Але ця взаємодія має відбуватися у природному середовищі, а не в закритому приміщенні.

Тому така "розвага" формує у дитини спотворене уявлення про те, що тварина є не більше, ніж іграшкою в руках людини. Тварина не має можливості сховатися, протидіяти чи уникнути контакту.

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Певні тварини можуть бути носіями великої кількості захворювань. Серед них кампілобактеріоз, сальмонельоз, лістеріоз, бруцельоз та багато інших.

Вчені провели аналіз бактерій, які є у найбільших контактних парках. Для аналізу вчені відібрали вісім зоопарків. Серед зібраних матеріалів була проба з 228 тварин, що належать до 42 різних видів (шкіри, хутра або пір'я). Тобто тих ділянок, з якими часто взаємодіє відвідувач. У знайдених бактеріях виявили стійкі до протидії мікроби.

З'ясувалося, в цих місцях поширені антибіотикорезистентні бактерії, тобто ті, які не лікують антибіотики.

Йдеться про бета-лактамази розширеного спектра і ентеробактерії AmpC-E. Особливістю цих мікроорганізмів є можливість успішної протидії антибіотиків. Простіше кажучи, контактні зоопарки можуть передавати небезпечні бактерії, способів боротьби з якими не існує.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Уляна Супрун
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