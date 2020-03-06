Готові результати 9 підозр на коронавірус в Україні

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України повідомив, що фахівці перевірили зразки аналізу 9 людей, у яких підозрювали коронавірус, результати усіх – негативні.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Телеграм-каналі, що присвячений висвітленню інформації щодо коронавірусу.

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До Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання Covid-19, але лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії показали негативні результати.

Станом на 6 березня в Україні не зареєстровано нових випадків захворювання COVID-19. До Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання коронавірусом, але лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії показали негативні результати, ні в кого не виявлено коронавірусної інфекції,

– зазначили у МОЗ.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 6 березня на коронавірус захворіло понад 100 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3 тисячі людей, одужали – понад 55 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 6 березня в Україні зафіксували один випадок коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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