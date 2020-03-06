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Готові результати 9 підозр на коронавірус в Україні

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В Україні перевірили ще 9 людей на коронавірус

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України повідомив, що фахівці перевірили зразки аналізу 9 людей, у яких підозрювали коронавірус, результати усіх – негативні.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Телеграм-каналі, що присвячений висвітленню інформації щодо коронавірусу.

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До Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання Covid-19, але лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії показали негативні результати.

Станом на 6 березня в Україні не зареєстровано нових випадків захворювання COVID-19. До Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання коронавірусом, але лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії показали негативні результати, ні в кого не виявлено коронавірусної інфекції,
– зазначили у МОЗ.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 6 березня на коронавірус захворіло понад 100 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3 тисячі людей, одужали – понад 55 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 6 березня в Україні зафіксували один випадок коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Міністерство охорони здоров’я Медицина Коронавірус в Україні Новини Здоров'я
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