Гра, яка полегшить стан при хворобах мозку
Японські вчені зробили відкриття, яке буде корисним людям із хворобою Паркінсона, деменцією та іншими захворюваннями, пов'язані з порушенням когнітивних здібностей.
Їм слід частіше грати в пінг-понг, пише New Atlas. Через те, що гра вимагає хорошої координації рук і очей, уважності та швидкої реакції, вона допоможе людям з хворобами мозку, почувати себе краще.
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Суть дослідження
Вчені провели дослідження до якого залучили 12 пацієнтів, середній вік яких 73 роки. Усі учасники мали хворобу Паркінсона — легкої або середньої тяжкості. Їхній стан оцінили на початку експерименту, а потім рекомендували щотижневі сесії пінг-понгу, учасники грали близько п'яти годин.
Після того, дослідники знову перевірили стан здоров'я учасників та помітили значний прогрес. Пацієнти краще говорили, одягалися, вставали з ліжка і ходили, а також писали від руки.
Ознаки були помітні й зовні: покращилися вираз обличчя, постава, тремор рук був менш помітним, збільшилася рухливість потиличних м'язів.
"Хоча це дослідження невелике, результати перспективні, оскільки вони свідчать про те, що пінг-понг, може бути недорогою та доступною терапією, яка може покращити деякі симптоми хвороби Паркінсона. Наразі ми плануємо набагато більше дослідження для підтвердження цих висновків", – резюмували автори дослідження.
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