Гра, яка полегшить стан при хворобах мозку

Японські вчені зробили відкриття, яке буде корисним людям із хворобою Паркінсона, деменцією та іншими захворюваннями, пов'язані з порушенням когнітивних здібностей.

Їм слід частіше грати в пінг-понг, пише New Atlas. Через те, що гра вимагає хорошої координації рук і очей, уважності та швидкої реакції, вона допоможе людям з хворобами мозку, почувати себе краще.

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Суть дослідження

Вчені провели дослідження до якого залучили 12 пацієнтів, середній вік яких 73 роки. Усі учасники мали хворобу Паркінсона — легкої або середньої тяжкості. Їхній стан оцінили на початку експерименту, а потім рекомендували щотижневі сесії пінг-понгу, учасники грали близько п'яти годин.

Після того, дослідники знову перевірили стан здоров'я учасників та помітили значний прогрес. Пацієнти краще говорили, одягалися, вставали з ліжка і ходили, а також писали від руки.

Ознаки були помітні й зовні: покращилися вираз обличчя, постава, тремор рук був менш помітним, збільшилася рухливість потиличних м'язів.

Хвороба Паркінсона – що це? Хвороба Паркінсона — тяжке неврологічне захворювання, поширене серед осіб середнього та похилого віку, для якого характерні загальмованість рухів, тремор, порушення рефлексів.

"Хоча це дослідження невелике, результати перспективні, оскільки вони свідчать про те, що пінг-понг, може бути недорогою та доступною терапією, яка може покращити деякі симптоми хвороби Паркінсона. Наразі ми плануємо набагато більше дослідження для підтвердження цих висновків", – резюмували автори дослідження.

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