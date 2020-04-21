Робота в умовах карантину: як працюють компанії, діяльність яких дозволена

COVID-19 став причиною багатьох змін у найрізноманітніших сферах. Він вплинув на стабільність економіки, на стан та настрої суспільства, роботу великих та малих підприємств, рух транспорту, навчального процесу тощо.

Проєкт створено за підтримки МХП.

Чимало людей змушені працювати вдома, в когось такої альтернативи немає і доводиться перебувати у незапланованій відпустці. І хоч оптимальне рішення – віддалена робота, є низка сфер, які змушені і продовжують працювати у період карантину.

Прийняття змін до Постанови Кабміну №211 дозволило бізнесу продовжувати свою діяльність, але з певними обмеженнями.

Спершу дозволено було працювати продуктовим магазинам, супермаркетам, аптекам, банкам, поштам, АЗС, СТО та торговим закладам ритуальних послуг.

2 квітня Кабмін розширив перелік сфер діяльності, яким дозволено надавати окремі види побутових послуг:

технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.

До інших закладів, яким дозволено здійснювати діяльність (у тому числі ті, що надають побутові послуги), відносяться заклади, які ведуть:

банківську та страхову діяльність;

медичну та ветеринарну практику;

діяльність автозаправних комплексів;

засоби поштового зв’язку.

Суб’єкти господарювання, які НЕ мають права працювати:

заклади громадського харчування;

торговельно-розважальні центри;

заклади розважальної діяльності;

фітнес-центри;

заклади культури;

заклади торговельного й побутового обслуговування населення.

Щодо останнього, то мова йде про послуги з виготовлення та ремонту одягу та меблів, перукарні (барбер-шопи), манікюрні салони, салони естетичної краси. Повний перелік побутових послуг для населення можна знайти у Податковому кодексі України.

Також раніше уряд зняв заборону на оптову торгівлю харчовими продуктами, торгівлю ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і посадкових матеріалів, а також деякі інші види діяльності.

Всі підприємства, яким було дозволено працювати ще з початку карантину – супермаркети, аптеки, СТО, банки – повинні забезпечити персонал засобами захисту обличчя, очей та рук. Трохи більше про захист працівників у період карантину – далі.

Що говорить закон

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №530-IX від 17 березня 2020 року передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність у вигляді штрафу за порушення правил щодо санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. Адміністративна відповідальність настає також за невиконання рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями. Встановлений розмір штрафів – від 17 000 до 34 000 грн.

Підприємства, яким дозволено здійснювати діяльність, можуть працювати лише за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту – масками, антисептиками, а також з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів.

До інших додаткових дій закон не змушує роботодавців. Додаткові виплати, премії, страхування працівників – особисті рішення працедавців. У режимі надзвичайної ситуації уряд лише рекомендує роботодавцям забезпечити для своїх працівників трансфер на роботу і з роботи.

Як це повинно працювати

Усі працівники повинні бути забезпечені антисептиками для рук та милом в достатній кількості, а також масками та респіраторами (особливо ті, хто працює серед людей).

Також варто запровадити додаткову вентиляцію та прибирання і дезінфекцію офісів і виробничих приміщень, робочих поверхонь, столів, предметів, яких часто торкаються руками; обмежити вхід для сторонніх, а наради та переговори з партнерами – краще проводити онлайн.

У приміщеннях, до яких заходять відвідувачі та клієнти, повинно перебувати не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі.

У торгових точках потрібно забезпечити роботу працівників у захисних масках і гумових рукавичках, які необхідно замінювати кожні дві години.

Продавцям на касах в супермаркетах рекомендується працювати в пластикових окулярах і масках. Також цікаве рішення – перегородки в касовій зоні з поліетилену. Це актуально тоді, коли місця мало і дотримати дистанцію 1,5-2 метра досить складно.

Перед початком роботи працівники повинні проходити огляд та визначити температуру.

Приклад компаній

"Укрпошта" вважає безпеку своїх працівників – пріоритетом.

Компанія продовжує закупівлю засобів індивідуального захисту. Підприємство централізовано закупило та направило до регіональних філій, які розподілили у відділення: дезінфектори для рук, маски, рукавички та респіратори, захисні окуляри, халати, засоби для прибирання тощо.

Ще одне рішення задля безпеки – безконтактна доставка кур'єром до дверей адресата (квартири, офісу, іншого приміщення) – на безпечній відстані не менше 1,5 м в захисній масці та рукавичках.

Кожен працівник у разі виявлення будь-яких симптомів хвороби має звернутися до лікаря, та уникати будь-яких контактів із колегами та клієнтами.

Робота медичних установ

Ще одна сфера, яку ніяк не можна перевести у режим дистанційної роботи – лікарні та робота медперсоналу. Забезпечення безпеки тут вище, аніж будь-де.

Щодо додаткових заходів, то у тексті законопроєкту №3219 йдеться про надбавку до заробітної плати в розмірі до 200%. Це стосується медиків, які працюватимуть над ліквідацією епідемії корона вірусу та які працюють з людьми, що захворіли на коронавірус.

Агропромислова компанія МХП вводить додаткові спеціальні режим для працівників із групи ризику.

На всіх підприємствах холдингу діють суворі правила безпеки, головна ціль яких – убезпечити співробітників компанії.

Не зайве опікуватися персоналом, який найбільш вразливий до вірусу. Агрохолдинг ввів спеціальний режим роботи для працівників, у кого є хронічні захворювання, або кому більше 60 років.

На підприємствах компанії працюють штатні медичні співробітники, які слідкують за станом здоров’я персоналу.

У випадку зараження COVID-19 МХП буде покривати усі витрати співробітників на лікування.

Також агрохолдинг не планує скорочень штату у зв'язку з пандемією коронавірусу та не буде відправляти співробітників у неоплачувану відпустку.

Свідомий працедавець має знати: краще перестрахуватися, ніж ризикувати здоров'ям та життям працівників.

Загальна інформація про засоби індивідуального та колективного захисту

Роботодавець має безоплатно забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними, антисептичними та дезінфікуючими засобами, проінформувати працівників про профілактичні заходи.

Нез'явлення працівника на роботу або запізнення є порушенням трудової дисципліни. Але він не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо це сталось через неможливість прибути на роботу вчасно через запровадження заходів, пов'язаних із карантином.

На період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення COVID-19, застрахованим особам надається допомога по тимчасовій непрацездатності.

Проєкт створено за підтримки МХП.